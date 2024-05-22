Bahar'ın Çağla'sı Elit Andaç Çam, "Bahar'ı Kim Canlandırırdı?" Sorusunu Yanıtladı!
Bahar'ın Çağla'sı Elit Andaç Çam, "Bahar'ı Kim Canlandırırdı?" Sorusunu Yanıtladı!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=IH_fB...
Bahar dizisinde canlandırdığı Çağla karakteriyle hepimizin göz bebeği olan Elit Andaç Çam, Son Kabile YouTube kanalına konuk oldu. Çam, 'Demet Evgar olmasaydı Bahar'ı kim canlandırırdı?' sorusunu yanıtladı.
KAYNAK: Son Kabile
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bahar: Uyanmaya Hazır mısın? sezonun tam ortasında yayın hayatına başlayarak büyük riske girse de dram ağırlıklı diziler arasındaki farklılığıyla izleyicilerin gönlünde taht kurmayı başardı.
Konusuyla ekranda resmen çiçek açtıran Bahar'ı her Salı akşamı izlemeye doyamazken, Bahar'ın yakın arkadaşı Çağla karakterine hayat veren Elit Andaç Çam'dan çok konuşulacak açıklamalar geldi.
YouTube'daki Son Kabile kanalına konuk olan Çam, "Demet Evgar olmasaydı Bahar'ı kim canlandırırdı?" sorusunu yanıtlarken, o anlar kısa sürede viral oldu.
"Bence kimse olamazdı. Çok net bir şekilde Demet geliyor aklıma. Çok güzel oynuyor. 'Bunun azıcık daha azını oynasan da olur' diyorum."
İşte Elit Andaç Çam'ın o açıklaması:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın