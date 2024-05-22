Bahar'ın Çağla'sı Elit Andaç Çam, "Bahar'ı Kim Canlandırırdı?" Sorusunu Yanıtladı!

Bahar dizisinde canlandırdığı Çağla karakteriyle hepimizin göz bebeği olan Elit Andaç Çam, Son Kabile YouTube kanalına konuk oldu. Çam, 'Demet Evgar olmasaydı Bahar'ı kim canlandırırdı?' sorusunu yanıtladı.

KAYNAK: Son Kabile