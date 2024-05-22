Yanlış mı Anlaşıldı? Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen Tepkilerin Odağında
Yanlış mı Anlaşıldı? Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen Tepkilerin Odağında
Kızılcık Şerbeti'ndeki Çimen karakteriyle tanıdığımız oyuncu Selin Türkmen, Bi Başka YouTube kanalına konuk oldu. İrem Erbaş'ın sorularını yanıtlayan Türkmen'in oyunculuk hakkında yaptığı bir açıklama tepkilerin odağına yerleşti.
KAYNAK: Bi' Başka
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Kızılcık Şerbeti dizisindeki Çimen karakteriyle tanıdığımız Selin Türkmen geçtiğimiz günlerde Bi' Başka YouTube kanalına konuk oldu.
İrem Erbaş'ın sorularını yanıtlayan Türkmen'in oyunculuk ve ünlü olmakla ilgili söylemleri kısa sürede gündem olurken, genç oyuncunun sözleri yoğun tepki aldı.
Selin Türkmen'in tepki alan sözlerini şöyle paylaşalım:
"Biraz güzelsen veya yakışıklıysan hemen ünlü oluyorsun..." sözleri kısa sürede sosyal medyaya damga vuran Selin Türkmen'e tepkiler gecikmezken, Türkmen yanlış anlaşıldığına dair bir paylaşım yaptı.
Oyunculuğu amaç değil araç olarak kullananlara tepkisini dile getirdiğini açıklayan Selin Türkmen, yaptığı paylaşımla bu konuya bir açıklık getirdi.
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