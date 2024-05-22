Yanlış mı Anlaşıldı? Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen Tepkilerin Odağında

Kızılcık Şerbeti'ndeki Çimen karakteriyle tanıdığımız oyuncu Selin Türkmen, Bi Başka YouTube kanalına konuk oldu. İrem Erbaş'ın sorularını yanıtlayan Türkmen'in oyunculuk hakkında yaptığı bir açıklama tepkilerin odağına yerleşti.

KAYNAK: Bi' Başka