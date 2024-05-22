Finale Giderken Yargı'nın Çekimlerinden Kamera Arkası Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Finale Giderken Yargı'nın Çekimlerinden Kamera Arkası Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Adım adım finale yaklaştığımız Yargı dizisinin veda bölümünden önce kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı. Pınar Deniz'in partneri Kaan Urgancıoğlu'na seslenişi herkesi güldürdü.
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26 Mayıs'ta büyük finalle ekranlara veda edecek olan Yargı'yı hepimiz çok özleyeceğiz!
Pınar Deniz'in hayat verdiği Ceylin ve Kaan Urgancıoğlu ile hayat bulan Ilgaz ikilisi bize hem aşkı hem de savaşı öğretti.
Geçtiğimiz akşam fragmanı yayınlanan Yargı, izleyicide onlara veda edecek olmanın hüznünü yarattı.
Ancak size tatlı bir sürpriz ile geldik! Sahne çekimlerinden sızdırılan Yargı'nın bu görüntülerine bayılacaksınız.
Final bölümünden olduğu tahmin edilen kamera arkası görüntülerinde Ilgaz ve Ceylin'e bakın! Yine içimizi ısıttılar!
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İşte o görüntüler:
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