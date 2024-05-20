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Finale 1 Kala Yargı'nın Son Bölümü İzleyenleri Şaşkına Uğrattı!

Finale 1 Kala Yargı'nın Son Bölümü İzleyenleri Şaşkına Uğrattı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
20.05.2024 - 11:56

26 Mayıs'ta final yapacak olan Yargı'nın son bölümünde olanlar herkesi şaşkına uğrattı. İşte izleyicinin ilk tepkisi...

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'Yargı' adlı dizisi, her Pazar akşamı Kanal D'de izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

'Yargı' adlı dizisi, her Pazar akşamı Kanal D'de izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Son bölüm yine oldukça heyecan vericiydi. Bu bölümde polis ekipleri Nevzat'ı yakaladı. Ilgaz ise yüzme yeteneklerini kullanarak tehlikeden kaçmayı başardı.

Son bölüm yine oldukça heyecan vericiydi. Bu bölümde polis ekipleri Nevzat'ı yakaladı. Ilgaz ise yüzme yeteneklerini kullanarak tehlikeden kaçmayı başardı.

Aynı bölümde, Tuğçe ve Efe'nin evlilikleriyle izleyicilere sürpriz bir dönüm noktası yaşattı.

Aynı bölümde, Tuğçe ve Efe'nin evlilikleriyle izleyicilere sürpriz bir dönüm noktası yaşattı.

Diziye yeni bir soluk getiren bir diğer önemli gelişme ise Ceylin ve Ilgaz'ın Muğla'ya taşınmaları oldu. Ancak çiftin yeni yaşamı pek de bekledikleri gibi olmadı.

Diziye yeni bir soluk getiren bir diğer önemli gelişme ise Ceylin ve Ilgaz'ın Muğla'ya taşınmaları oldu. Ancak çiftin yeni yaşamı pek de bekledikleri gibi olmadı.

Yeni taşındıkları evde bir cesetle karşılaşan çift, bu durum karşısında şok oldu. Ceylin, yaşanan bu talihsiz olayın ardından kendilerinin lanetlendiğini düşünmeye başladı.

Yeni taşındıkları evde bir cesetle karşılaşan çift, bu durum karşısında şok oldu. Ceylin, yaşanan bu talihsiz olayın ardından kendilerinin lanetlendiğini düşünmeye başladı.
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İşte izleyicinde Yargı'nın son bölümüne yapılan yorumlar...

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