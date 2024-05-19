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Yargı'nın Yıldızları Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun Birbirlerine Veda Sözleri Duygulandırdı!

Yargı'nın Yıldızları Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun Birbirlerine Veda Sözleri Duygulandırdı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
19.05.2024 - 14:54

26 Mayıs akşamı 95’inci bölümüyle final yapacak olan, Yargı'nın başrol oyuncuları Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun Hakan Gence'ye verdikleri röportajda birbirilerine veda sözleri duygulandırdı.

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
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Üç sezondur aksiyon, drama ve romantizmin dibini sıyırdığımız Yargı, 26 Mayıs akşamı görkemli bir buluşma ile ekranlara veda ediyor.

Üç sezondur aksiyon, drama ve romantizmin dibini sıyırdığımız Yargı, 26 Mayıs akşamı görkemli bir buluşma ile ekranlara veda ediyor.

Bu süreçte Yargı'nın Ceylin'i ve Ilgaz'ı kalplerimize ayrıca taht kurdu. Seyircinin onlardan ayrılması çok zor olacak!

Bu süreçte Yargı'nın Ceylin'i ve Ilgaz'ı kalplerimize ayrıca taht kurdu. Seyircinin onlardan ayrılması çok zor olacak!

Finale doğru giderken başrol oyuncuları Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu, Hakan Gence'ye verdikleri röportajda seyirciye bir sürpriz yaptı.

Finale doğru giderken başrol oyuncuları Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu, Hakan Gence'ye verdikleri röportajda seyirciye bir sürpriz yaptı.

Hakan Gence'nin sorusu üzerine, birbirilerine duygulandıran veda sözleri herkesin gözlerini doldurdu.

Hakan Gence'nin sorusu üzerine, birbirilerine duygulandıran veda sözleri herkesin gözlerini doldurdu.

Gence, Ilgaz ve Ceylin'e hayat veren başarılı oyunculara " Birbirinize arşivlere girecek son bir cümle söyleyecek olsanız. Ne derdiniz?" diye sordu.

Gence, Ilgaz ve Ceylin'e hayat veren başarılı oyunculara " Birbirinize arşivlere girecek son bir cümle söyleyecek olsanız. Ne derdiniz?" diye sordu.
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Pınar Deniz, "Seninle oynadığım her anı mutlulukla hatırlayacağım. İyi ki vardın" diye yanıt verirken; Kaan Urgancıoğlu "Bir sonraki projemize kadar..." dedi.

Pınar Deniz, "Seninle oynadığım her anı mutlulukla hatırlayacağım. İyi ki vardın" diye yanıt verirken; Kaan Urgancıoğlu "Bir sonraki projemize kadar..." dedi.

Ilgaz ve Ceylin'in yolculuğunun başladığı dönemden açıklamaları da sosyal medyada gündeme geldi.

Ilgaz ve Ceylin'in yolculuğunun başladığı dönemden açıklamaları da sosyal medyada gündeme geldi.
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twitter.com
twitter.com
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Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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