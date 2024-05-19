Feyza Gelinlikle! Kızıl Goncalar'ın Sezon Finalinden Kamera Arkası Görüntüleri Sızdırıldı!
Feyza Gelinlikle! Kızıl Goncalar'ın Sezon Finalinden Kamera Arkası Görüntüleri Sızdırıldı!
Gelecek pazartesi günü sezon finali yapacak olan Kızıl Goncalar'ın kamera arkasından görüntüleri ortaya çıktı. Feyza'nın gelinlikle sahnesi, Zeynep ile boşanan Cüneyd ile nikah mı yaptı, sorularına neden oldu.
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Now TV'nin her pazartesi ekranlara gelen ve büyük bir ilgi gören dizisi "Kızıl Goncalar", son bölümüyle yine izleyici beklentilerini karşılamayı başardı.
Hikayesinin kurgusu ve oyunculuk performanslarıyla izleyicilere adeta bir görsel şölen sunan "Kızıl Goncalar", finale yaklaşırken yaşanan olaylarla izleyicilerin merakını daha da artırdı.
Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu ve Özcan Deniz'in başrolünde olduğu dizi, son bölümünün ardından kamera arkası görüntülerinin ortaya çıkmasıyla da gündeme geldi.
Sosyal medyada paylaşılan ve sezon finali çekimlerinden sızdığı düşünülen yeni görüntülerde, Feyza karakterinin gelinlik giymiş olması dikkat çekti.
İzleyiciler, son bölümde Cüneyd ve Zeynep karakterlerinin boşanacağına dair ipuçları aldı. Cüneyd karakterinin, Zeynep ile boşandıktan sonra yeni bölümde Feyza ile evleneceği yönündeki söylentiler, bu görüntülerin ortaya çıkmasıyla daha da güçlendi ve herkesi şaşırttı.
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İşte o görüntüler...
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