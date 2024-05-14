Kızıl Goncalar'ın Son Bölümünde Olanlara Kalbi Dayanmayan Kullanıcılar Güldürdü!

Now TV'de her pazartesi akşamı ekranlarda fırtınalar estiren Kızıl Goncalar, son bölümü ile yine yanıltmadı. Hikayeden oyunculuklara bir görsel şölen yaşatan Kızıl Goncalar, finale giderken yaşanan olaylar silsilesi ile sosyal medyada mizaha alet edildi.