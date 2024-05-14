Kızıl Goncalar'ın Son Bölümünde Olanlara Kalbi Dayanmayan Kullanıcılar Güldürdü!
Kızıl Goncalar'ın Son Bölümünde Olanlara Kalbi Dayanmayan Kullanıcılar Güldürdü!
Now TV'de her pazartesi akşamı ekranlarda fırtınalar estiren Kızıl Goncalar, son bölümü ile yine yanıltmadı. Hikayeden oyunculuklara bir görsel şölen yaşatan Kızıl Goncalar, finale giderken yaşanan olaylar silsilesi ile sosyal medyada mizaha alet edildi.
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Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu ve Özcan Deniz'in başrollerinde olduğu Kızıl Goncalar, son bölümü ile herkesi ekrana kitledi.
Dün akşam yayınlanan bölümde Sadi Hüdayi ile Cüneyd tam arayı düzeltti derken, yeğeni amcasını surlardan aşağı sallandırdı. O sırada babası Vahit çıkageldi.
Tam Naim'den kurtulduk dedik Mira evlatlık olduğunu öğrendi. Can'ın dergahta inzivası devam ederken Cüneyd'in tesbih dizdirmesi olay oldu.
Affan'ın Cüneyd'i öldürmeye çalışmasından Zeynep'in Naim'in elinden kurtulmasına son bölümde yaşananlara kalp dayanmadı.
Sosyal medyada Kızıl Goncalar mizahı başladı, kullanıcıların goygoyu herkesi güldürdü.
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