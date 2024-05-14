Kızıl Goncalar'da Şaşırtan Ayrılık: İki Oyuncu Diziye Veda Ediyor!
Kızıl Goncalar'da Şaşırtan Ayrılık: İki Oyuncu Diziye Veda Ediyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
NOW ekranlarının sevilen dizisi Kızıl Goncalar'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre iki oyuncu kadrodan ayrılıyor.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Yayınlandığı andan itibaren Pazartesi akşamlarına damga vuran Kızıl Goncalar dizisi enfes olay örgüsüyle ekran yolculuğuna devam ediyor.
Son olarak Cüneyd'in babası Vahit olarak Tolga Tekin'in kadrosuna girdiği dizide ipler her geçen bölüm daha da gerilirken, beklenmedik bir ayrılık haberi geldi.
Sezon finaline az bir zaman kala Kızıl Goncalar'a iki oyuncu birden veda ediyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızıl Goncalar'dan ayrılacak karakterler ise Affan ve Ayza!
İkilinin dizideki rollerinin daha uzun soluklu olması beklenirken Altuntaş'ın haberine göre Ayza'yı canlandıran Melisa Doğu ve Affan'ı canlandıran Batuhan Yüzgüleç yeni sezonda yer almayacak.
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