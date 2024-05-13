Kızıl Goncalar'da Sezon Finaline Bir Hafta Kala Her Şeyin Açığa Çıktığı Bölüme Övgü Yağdı!
Kızıl Goncalar'da Sezon Finaline Bir Hafta Kala Her Şeyin Açığa Çıktığı Bölüme Övgü Yağdı!
Kızıl Goncalar'da inanılmaz bir bölüm geride kaldı. Gelecek hafta sezon finaline girecek dizinin bu haftaki bölümünde nabzımız fazlasıyla yükseldi. Pek çok sırrın açığa çıktığı Kızıl Goncalar'a bu hafta da övgü yağdı!
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Şok üstüne şok yaşadığımız Kızıl Goncalar'ın 18. bölümü anlatmayla bitmez... Hem oyunculuklar hem de senaryo o kadar etkileyiciydi ki bölüm ne kadar övülse eksik kalır.
Bölümü kısaca özetleyecek olursak; Cüneyd sonunda mürşid oldu ve Zeynep'e kendisinden boşanma hakkı tanıdı.
Naim de tüm şerefsizliğiyle önce Zeynep'i kaçırmaya çalıştı, ardından Levent'in Zeynep'i kurtarmasıyla iyice öfkelenip Mira'ya üvey evlat olduğunu açıkladı!
Affan'ın Cüneyd'i öldürme planı ve Cüneyd'in babasının diziye dahil oluşunu da sayarsak pek çok olayın yaşandığı bölüme gelen tepkiler de harikaydı!
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