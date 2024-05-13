Kızıl Goncalar'da Sezon Finaline Bir Hafta Kala Her Şeyin Açığa Çıktığı Bölüme Övgü Yağdı!

Kızıl Goncalar'da inanılmaz bir bölüm geride kaldı. Gelecek hafta sezon finaline girecek dizinin bu haftaki bölümünde nabzımız fazlasıyla yükseldi. Pek çok sırrın açığa çıktığı Kızıl Goncalar'a bu hafta da övgü yağdı!