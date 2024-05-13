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Yargı'nın Final Çekimleri İfşa Oldu: Sahnedeki Ceset Dikkat Çekti!

Yargı'nın Final Çekimleri İfşa Oldu: Sahnedeki Ceset Dikkat Çekti!

Yargı
themyscira - Misafir Editör
13.05.2024 - 20:46

26 Mayıs'ta final yapacak Yargı dizisi izleyicisini çoktan yasa soktu bile. Son iki bölümü kalan dizinin final çekimlerinin ifşa olması daha da büyük bir etki yarattı. Çekimlerde görülen bir cesete ait el kafaları fena karıştırdı!

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Sevgili Yargı fanları, bu muhteşem çifti izlemek için son iki haftamız!

Sevgili Yargı fanları, bu muhteşem çifti izlemek için son iki haftamız!

Ama tabii ki finale doğru giderken bize rahat yok. Ilgaz Savcımız tekrar kaçırıldı, Ceylin ve tüm ekip yine büyük bir panikle onu arıyor.

Ama tabii ki finale doğru giderken bize rahat yok. Ilgaz Savcımız tekrar kaçırıldı, Ceylin ve tüm ekip yine büyük bir panikle onu arıyor.

Başımıza neler gelecek diye merak ederken final çekimlerinden bazı görüntüler ifşa oldu.

Başımıza neler gelecek diye merak ederken final çekimlerinden bazı görüntüler ifşa oldu.

Daha önce Ilgaz, Ceylin, Mercan, Yekta ve bir kişinin daha Muğla'ya tatile gittiği görüntülerin sızdığı setten bu kez de final bölümüne ait cenaze görüntüsü sızdı.

Daha önce Ilgaz, Ceylin, Mercan, Yekta ve bir kişinin daha Muğla'ya tatile gittiği görüntülerin sızdığı setten bu kez de final bölümüne ait cenaze görüntüsü sızdı.

Bu cenazenin Yekta'ya ait olduğu iddialar arasında... Sizce kime ait?

Bu cenazenin Yekta'ya ait olduğu iddialar arasında... Sizce kime ait?

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