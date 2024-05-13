Yargı'nın Final Çekimleri İfşa Oldu: Sahnedeki Ceset Dikkat Çekti!
Yargı'nın Final Çekimleri İfşa Oldu: Sahnedeki Ceset Dikkat Çekti!
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Sevgili Yargı fanları, bu muhteşem çifti izlemek için son iki haftamız!
Ama tabii ki finale doğru giderken bize rahat yok. Ilgaz Savcımız tekrar kaçırıldı, Ceylin ve tüm ekip yine büyük bir panikle onu arıyor.
Başımıza neler gelecek diye merak ederken final çekimlerinden bazı görüntüler ifşa oldu.
Daha önce Ilgaz, Ceylin, Mercan, Yekta ve bir kişinin daha Muğla'ya tatile gittiği görüntülerin sızdığı setten bu kez de final bölümüne ait cenaze görüntüsü sızdı.
Bu cenazenin Yekta'ya ait olduğu iddialar arasında... Sizce kime ait?
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