Kimler Geldi Kimler Geçti Oyuncuları ile En Kötülerden Birini Seç Oynuyoruz!

Aşkı, sevinci, acıyı ve hepsinin bir arada yaşandığı ilişkileri ele alan Netflix’in yeni dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti gerçek hayattan izler göreceğiniz bir deneyim sunuyor. İzlerken birçok duyguyu bir arada hissedeceğiniz dizinin başarılı oyuncularından Ahmet Rıfat Şungar, Meriç Aral, Esra Ruşan ve Efe Tunçer ise en kötü seçenekler arasından karar vermek zorunda oldukları bir oyunla izleyenleri güldürdü.