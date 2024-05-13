Patili Dostuyla Birlikte Büyüyen Tatlı Bebeğin Kalpleri Eriten Anları

Patili dostlarımızın bebeklere olan hassasiyeti ve masum sevgisi öylesine değerli oluyor ki, onların birbirleriyle kurduğu iletişim, dostluk insanı pamuk gibi yapıyor. Husky cinsi köpeği olan bir aile de tatlı erkek çocuklarıyla ikisinin 6 yılda birlikte büyüdükleri anları paylaştı.
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Tatlı bebek henüz dünyaya yeni geldiğinde ailesinden sonra ilk olarak Husky dostunun sevgisiyle tanışmıştı.
6 yıl boyunca kayda alınan dostlukları ise gönülleri fethetti.
İşte o anlar 👇
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