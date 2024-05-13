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İsmail Saymaz Pazarda Yeşil Biber ve Salatalığın Yarım Kilo Fiyatından Satıldığını Gösterdi

İsmail Saymaz Pazarda Yeşil Biber ve Salatalığın Yarım Kilo Fiyatından Satıldığını Gösterdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
13.05.2024 - 15:45

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Gazeteci İsmail Saymaz Twitter hesabından pazarda kayda aldığı bir videoyu paylaşmasıyla dikkat çekti. Saymaz salatalığın ve yeşil biberin etiketlerinde 1 kilo yerine yarım kilo fiyatlarının yazıldığını söyledi.

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Salatalığın yarım kilosu 20 TL’yken yeşil biberin ise yarım kilosu 80 TL’ydi.

Salatalığın yarım kilosu 20 TL’yken yeşil biberin ise yarım kilosu 80 TL’ydi.

Saymaz o anları “Pazarda artık yeşil biber ve salatalığın etiketlerinde kilosu değil, yarım kilosunun fiyatı yazıyor.” sözleriyle paylaştı.

Saymaz o anları “Pazarda artık yeşil biber ve salatalığın etiketlerinde kilosu değil, yarım kilosunun fiyatı yazıyor.” sözleriyle paylaştı.

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