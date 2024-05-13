İsmail Saymaz Pazarda Yeşil Biber ve Salatalığın Yarım Kilo Fiyatından Satıldığını Gösterdi

Gazeteci İsmail Saymaz Twitter hesabından pazarda kayda aldığı bir videoyu paylaşmasıyla dikkat çekti. Saymaz salatalığın ve yeşil biberin etiketlerinde 1 kilo yerine yarım kilo fiyatlarının yazıldığını söyledi.
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Salatalığın yarım kilosu 20 TL’yken yeşil biberin ise yarım kilosu 80 TL’ydi.
Saymaz o anları “Pazarda artık yeşil biber ve salatalığın etiketlerinde kilosu değil, yarım kilosunun fiyatı yazıyor.” sözleriyle paylaştı.
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