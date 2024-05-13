İsmail Saymaz Pazarda Yeşil Biber ve Salatalığın Yarım Kilo Fiyatından Satıldığını Gösterdi

Profesyonel Sporcu Halil Özışık Görenleri Hayrete Düşürecek Bir Yarışa İmza Attı!

Ünlü Şarkıcı Semicenk Bir Konserinde TSK'ye Atfettiği Şarkıyla Dinleyenlerine Gurur Dolu Anlar Yaşattı

Cezaevinden Çıkan Nihal Candan İlk Kez Katıldığı Programda 7 Vakit Namaz Kıldığını Söyledi

Mustafa Sarıgül Çay Üzerinden Yaptığı Hesapla Yaşanan Mağduriyete Tepki Gösterdi

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