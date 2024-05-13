62 Yaşındaki Adam 8 Yaşından Beri Dişini Fırçalamadığını Anlatarak Nedenini Açıkladı: “Hiç Çürüğüm Olmadı”

Dişlerimizin sağlığını koruyabilmek ve temizliğini sağlamak için fırçalamanın ne kadar önemli olduğunu bilirsiniz. Ancak 62 yaşındaki bir adam 8 yaşından beri ne dişlerini fırçaladığını ne de kulak çöpü kullandığını anlattığı bir videosuyla hem yanındakileri hem de izleyenleri şoke etti.
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62 yaşındaki adam dişlerinin hepsine sahip olduğunu ve bugüne kadar hiç çürüğü olmadığını söyledi.
Diş fırçalarken yapılan eylemin dişi koruyan katmanı zedelediğini düşünen adam, dişlerinin sağlığı için ise yalnızca hidrojen peroksit kullandığını anlattı.
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