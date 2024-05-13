62 Yaşındaki Adam 8 Yaşından Beri Dişini Fırçalamadığını Anlatarak Nedenini Açıkladı: “Hiç Çürüğüm Olmadı”

Dişlerimizin sağlığını koruyabilmek ve temizliğini sağlamak için fırçalamanın ne kadar önemli olduğunu bilirsiniz. Ancak 62 yaşındaki bir adam 8 yaşından beri ne dişlerini fırçaladığını ne de kulak çöpü kullandığını anlattığı bir videosuyla hem yanındakileri hem de izleyenleri şoke etti.