Görüş Bildir
Haberler
Video
62 Yaşındaki Adam 8 Yaşından Beri Dişini Fırçalamadığını Anlatarak Nedenini Açıkladı: “Hiç Çürüğüm Olmadı”

62 Yaşındaki Adam 8 Yaşından Beri Dişini Fırçalamadığını Anlatarak Nedenini Açıkladı: “Hiç Çürüğüm Olmadı”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
13.05.2024 - 13:49

İçerik Devam Ediyor

Dişlerimizin sağlığını koruyabilmek ve temizliğini sağlamak için fırçalamanın ne kadar önemli olduğunu bilirsiniz. Ancak 62 yaşındaki bir adam 8 yaşından beri ne dişlerini fırçaladığını ne de kulak çöpü kullandığını anlattığı bir videosuyla hem yanındakileri hem de izleyenleri şoke etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

62 yaşındaki adam dişlerinin hepsine sahip olduğunu ve bugüne kadar hiç çürüğü olmadığını söyledi.

62 yaşındaki adam dişlerinin hepsine sahip olduğunu ve bugüne kadar hiç çürüğü olmadığını söyledi.

Diş fırçalarken yapılan eylemin dişi koruyan katmanı zedelediğini düşünen adam, dişlerinin sağlığı için ise yalnızca hidrojen peroksit kullandığını anlattı.

Diş fırçalarken yapılan eylemin dişi koruyan katmanı zedelediğini düşünen adam, dişlerinin sağlığı için ise yalnızca hidrojen peroksit kullandığını anlattı.

İşte detaylar 👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
2
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın