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Çağrışımlardan Yola Çıkarak Mesleklerin Danslarını Canlandıran Kadın Kahkahaları Topladı

Çağrışımlardan Yola Çıkarak Mesleklerin Danslarını Canlandıran Kadın Kahkahaları Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
13.05.2024 - 12:53

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Sosyal medyada her geçen gün şaşırtan içerikler görmeye devam ediyoruz. @aleynakuzu_u adlı TikTok hesabından içerikler üreten dansçı kadın da belli konuları ele alarak çağrıştırdığı dansların videolarını paylaşıyor. Bu konulardan biri de meslekler. Genç kadın “Meslekler dans etseydi” notuyla paylaştığı videosuyla viral olmuş durumda.

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Videoda astronotun, acil tıp teknisyeninin, garsonun ve şoförün dansları yer alıyordu.

Videoda astronotun, acil tıp teknisyeninin, garsonun ve şoförün dansları yer alıyordu.

Dansları kendi yorumlarına göre yapan kadına beğeniler yağdı.

Dansları kendi yorumlarına göre yapan kadına beğeniler yağdı.

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