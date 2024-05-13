Çağrışımlardan Yola Çıkarak Mesleklerin Danslarını Canlandıran Kadın Kahkahaları Topladı

Sosyal medyada her geçen gün şaşırtan içerikler görmeye devam ediyoruz. @aleynakuzu_u adlı TikTok hesabından içerikler üreten dansçı kadın da belli konuları ele alarak çağrıştırdığı dansların videolarını paylaşıyor. Bu konulardan biri de meslekler. Genç kadın “Meslekler dans etseydi” notuyla paylaştığı videosuyla viral olmuş durumda.
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Videoda astronotun, acil tıp teknisyeninin, garsonun ve şoförün dansları yer alıyordu.
Dansları kendi yorumlarına göre yapan kadına beğeniler yağdı.
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