Trafikte Dehşet Saçan Sürücü Bir Başka Sürücünün Önce Yolunu Kesti Sonra ise Aynasını Kırdı

İstanbul’da trafikte yaşanan olayda bir sürücü başka bir sürücüyle zıtlaşması sonucu arabayla önünü kesti. Ancak mevzunun uzamasını istemeyen diğer sürücü olay yerinden uzaklaşmak isteyerek yoluna devam etti.
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Arabayla önünü kesince hırsını alamayan sürücü yeniden arabasına binerek olay yerinden uzaklaşan sürücüyü takibe başladı.
Yaklaştıktan sonra ise yanına yanaştı ve camdan uzattığı levye ile aracın aynasını paramparça etti.
İşte o anlar 👇
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