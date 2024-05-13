Görüş Bildir
Haberler
Video
Trafikte Dehşet Saçan Sürücü Bir Başka Sürücünün Önce Yolunu Kesti Sonra ise Aynasını Kırdı

Trafikte Dehşet Saçan Sürücü Bir Başka Sürücünün Önce Yolunu Kesti Sonra ise Aynasını Kırdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
13.05.2024 - 14:29

İçerik Devam Ediyor

İstanbul’da trafikte yaşanan olayda bir sürücü başka bir sürücüyle zıtlaşması sonucu arabayla önünü kesti. Ancak mevzunun uzamasını istemeyen diğer sürücü olay yerinden uzaklaşmak isteyerek yoluna devam etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Arabayla önünü kesince hırsını alamayan sürücü yeniden arabasına binerek olay yerinden uzaklaşan sürücüyü takibe başladı.

Arabayla önünü kesince hırsını alamayan sürücü yeniden arabasına binerek olay yerinden uzaklaşan sürücüyü takibe başladı.

Yaklaştıktan sonra ise yanına yanaştı ve camdan uzattığı levye ile aracın aynasını paramparça etti.

Yaklaştıktan sonra ise yanına yanaştı ve camdan uzattığı levye ile aracın aynasını paramparça etti.

İşte o anlar 👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın