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Netflix’in Yeni Dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti Oyuncuları Sırt Sırta Soruları Yanıtladı!

Netflix’in Yeni Dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti Oyuncuları Sırt Sırta Soruları Yanıtladı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
13.05.2024 - 16:46

9 Mayıs’ta yayına giren yeni Netflix dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti gündem olmaya devam ediyor. İzleyicileri etkisi altına alan başarılı oyuncu kadrosundan Ahmet Rıfat Şungar, Meriç Aral, Esra Ruşan ve Efe Tunçer ise Onedio’nun konuğu oldu.

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Sırt Sırta konsepti için bir araya gelen ekip sorulara verdikleri yanıtlarla, yüksek enerjileriyle izleyenleri kahkahalara boğdu.

Sırt Sırta konsepti için bir araya gelen ekip sorulara verdikleri yanıtlarla, yüksek enerjileriyle izleyenleri kahkahalara boğdu.

Kimler Geldi Kimler Geçti Oyuncuları Sırt Sırta! ❤️ Ghosting, Lovebombing, Gaslighting, Benching 😍 👇

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