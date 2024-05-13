Yalı Çapkını'nın Serter'i Tufan Gökpınar'ın Evi Başına Yıkıldı!
Yalı Çapkını'nın Serter'i Tufan Gökpınar'ın Evi Başına Yıkıldı!
Yalı Çapkını'nın son sezonuna damgasını vuran isimlerinden bir tanesi de Serter karakterine hayat veren Tufan Gökpınar olmuştu. Yakışıklı oyuncu Şişli'deki evinde hiç beklemediği bir durumla karşılaştı. Birden evi başına yıkıldı!
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Ekranların en sevilen ve en yakından takip edilen dizilerinden biri Yalı Çapkını. Tabii ki oyuncuları da bir o kadar yakından takip ediliyor.
Serter karakterine hayat veren Tufan Gökpınar, Şişli'deki evinde hiç beklemediği bir olayla karşı karşıya kalarak neye uğradığını şaşırdı.
Yıkım sırasında Tufan Gökpınar'ın başına pişmiş tavuğun başına gelmeyecek bir olay gelmiş ve evi başına yıkılmış!
Bahsedilenlere göre dağılan duvar büyük bir gürültüyle yere saçılmış. Bu sırada evde Gökpınar'ın kız arkadaşı Çağla Taşdelen varmış.
Yaşananların ardından firma yetkilileri Yalı Çapkını'nın Serter'i Gökpınar ile görüşmüş ve hatalarını kabul etmiş.
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