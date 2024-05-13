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Yalı Çapkını'nın Serter'i Tufan Gökpınar'ın Evi Başına Yıkıldı!

Yalı Çapkını'nın Serter'i Tufan Gökpınar'ın Evi Başına Yıkıldı!

yalı çapkını
GNS
GNS - Onedio Editörü
13.05.2024 - 17:03

Yalı Çapkını'nın son sezonuna damgasını vuran isimlerinden bir tanesi de Serter karakterine hayat veren Tufan Gökpınar olmuştu. Yakışıklı oyuncu Şişli'deki evinde hiç beklemediği bir durumla karşılaştı. Birden evi başına yıkıldı!

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Ekranların en sevilen ve en yakından takip edilen dizilerinden biri Yalı Çapkını. Tabii ki oyuncuları da bir o kadar yakından takip ediliyor.

Ekranların en sevilen ve en yakından takip edilen dizilerinden biri Yalı Çapkını. Tabii ki oyuncuları da bir o kadar yakından takip ediliyor.

Diziye her sezon giren yeni karakterler ve canlandıran oyuncular da hayranların gözdesi haline gelmiş durumda. Bu isimlerden bir tanesi de Serter karakterine hayat veren Tufan Gökpınar.

Serter karakterine hayat veren Tufan Gökpınar, Şişli'deki evinde hiç beklemediği bir olayla karşı karşıya kalarak neye uğradığını şaşırdı.

Serter karakterine hayat veren Tufan Gökpınar, Şişli'deki evinde hiç beklemediği bir olayla karşı karşıya kalarak neye uğradığını şaşırdı.

Şişli'de ikamet eden oyuncunun evinin yan binasında yıkım olduğu öğrenildi. İnşaat firması sokakta bulunan bir binanın yıkımına başlamış.

Yıkım sırasında Tufan Gökpınar'ın başına pişmiş tavuğun başına gelmeyecek bir olay gelmiş ve evi başına yıkılmış!

Yıkım sırasında Tufan Gökpınar'ın başına pişmiş tavuğun başına gelmeyecek bir olay gelmiş ve evi başına yıkılmış!

Yıkım sırasında operatörün kepçeyi duvara vurması ile, bitişik binada yaşayan oyuncu Tufan Gökpınar'ın yaşadığı dairenin duvarı da yıkılmış.

Bahsedilenlere göre dağılan duvar büyük bir gürültüyle yere saçılmış. Bu sırada evde Gökpınar'ın kız arkadaşı Çağla Taşdelen varmış.

Bahsedilenlere göre dağılan duvar büyük bir gürültüyle yere saçılmış. Bu sırada evde Gökpınar'ın kız arkadaşı Çağla Taşdelen varmış.

Taşdelen yaşadığı olay karşısında büyük bir şok yaşamış. Olayın hemen ardından yaşananları kayda almış ve duvarsız evden sokağı gördüğü anlar kameraya yansımış. Evde yaşayan diğer isim Başak Şahin de olay sonrası geldiği sokakta yaşananları kamera kaydına almış.

Yaşananların ardından firma yetkilileri Yalı Çapkını'nın Serter'i Gökpınar ile görüşmüş ve hatalarını kabul etmiş.

Yaşananların ardından firma yetkilileri Yalı Çapkını'nın Serter'i Gökpınar ile görüşmüş ve hatalarını kabul etmiş.

Ardından yıktıkları duvarı içeriden tekrar örmüşler. Şikayet üzerine harekete geçen zabıta ekipleri ise yıkımı durdurmuş.

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