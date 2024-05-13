Gülben Ergen Çocuk İstismarı Konusunun Üstünün Örtüldüğünü Söyleyerek İsyan Etti
Gülben Ergen Çocuk İstismarı Konusunun Üstünün Örtüldüğünü Söyleyerek İsyan Etti
Sosyal medyada yaptığı paylaşım ve açıklamalarla dikkat çeken Gülben Ergen, Twitter (X) hesabı üzerinden bir kez daha isyan etti. 'Kediyle köpekle uğraştığınız kadar uğraşmadınız' diyen Ergen, çocuk istismarının üstünün kapatıldığını söyledi.
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Ünlü şarkıcı Gülben Ergen son dönemlerde sosyal medya paylaşımları ve gündem yorumlarıyla karşımıza çıkıyor.
Gülben Ergen son olarak İstanbul'da 13 yaşındaki çocuğa "görüntülerin elimizde" diyerek cinsel saldırıda bulunulduğu iddialarına isyan etti.
Gülben Ergen çıkan haberin ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaşananlara ses çıkarmayan ve üstünü kapatan topluma isyan etti.
Ardından "örtmeyin sapıkların, ruh hastalarının üzerini" diyerek sonlandırdı.
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