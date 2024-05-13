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Gülben Ergen Çocuk İstismarı Konusunun Üstünün Örtüldüğünü Söyleyerek İsyan Etti

Gülben Ergen Çocuk İstismarı Konusunun Üstünün Örtüldüğünü Söyleyerek İsyan Etti

Gülben Ergen
GNS
GNS - Onedio Editörü
13.05.2024 - 15:31

Sosyal medyada yaptığı paylaşım ve açıklamalarla dikkat çeken Gülben Ergen, Twitter (X) hesabı üzerinden bir kez daha isyan etti. 'Kediyle köpekle uğraştığınız kadar uğraşmadınız' diyen Ergen, çocuk istismarının üstünün kapatıldığını söyledi.

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Ünlü şarkıcı Gülben Ergen son dönemlerde sosyal medya paylaşımları ve gündem yorumlarıyla karşımıza çıkıyor.

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen son dönemlerde sosyal medya paylaşımları ve gündem yorumlarıyla karşımıza çıkıyor.

Genel olarak dernek yardımları ve etkinliklerinde gördüğümüz Ergen, sosyal medyanın da oldukça aktif kullanıcılarından bir tanesi. Twitter (X) hesabında ekonomiden gündeme pek çok yorumda bulunuyor.

Gülben Ergen son olarak İstanbul'da 13 yaşındaki çocuğa "görüntülerin elimizde" diyerek cinsel saldırıda bulunulduğu iddialarına isyan etti.

Gülben Ergen son olarak İstanbul'da 13 yaşındaki çocuğa "görüntülerin elimizde" diyerek cinsel saldırıda bulunulduğu iddialarına isyan etti.

İstanbul'da 8. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki A.A.'nın sınıf arkadaşının cinsel saldırısına uğradığı haberi gündeme geldi.

Detayları burada paylaştık👇🏻

Gülben Ergen çıkan haberin ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaşananlara ses çıkarmayan ve üstünü kapatan topluma isyan etti.

Gülben Ergen çıkan haberin ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaşananlara ses çıkarmayan ve üstünü kapatan topluma isyan etti.

Sözlerine 'Kediyle köpekle uğraştığınız kadar şu ülkede çocuklara istismar edip, hayat karartanlarla uğraşmadınız!' yazarak başladı.

Ardından "örtmeyin sapıkların, ruh hastalarının üzerini" diyerek sonlandırdı.

Ardından "örtmeyin sapıkların, ruh hastalarının üzerini" diyerek sonlandırdı.
twitter.com

'Üzerini örttüğünüz her şeyin altında kalırsınız! 

Örtmeyin sapıkların, ruh hastalarının üzerini.'

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