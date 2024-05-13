Gülben Ergen Çocuk İstismarı Konusunun Üstünün Örtüldüğünü Söyleyerek İsyan Etti

Sosyal medyada yaptığı paylaşım ve açıklamalarla dikkat çeken Gülben Ergen, Twitter (X) hesabı üzerinden bir kez daha isyan etti. 'Kediyle köpekle uğraştığınız kadar uğraşmadınız' diyen Ergen, çocuk istismarının üstünün kapatıldığını söyledi.