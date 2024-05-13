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Cezaevinden Çıkan Nihal Candan İlk Kez Katıldığı Programda 7 Vakit Namaz Kıldığını Söyledi

Cezaevinden Çıkan Nihal Candan İlk Kez Katıldığı Programda 7 Vakit Namaz Kıldığını Söyledi

Nihal Candan
GNS
GNS - Onedio Editörü
13.05.2024 - 12:58 Son Güncelleme: 13.05.2024 - 13:04

Cezaevinden anoreksiya teşhisi konarak 37 kiloya düşmesi sebebiyle tahliye edilen Nihal Candan, ana haber bültenleri dışında ilk kez bir programa konuk oldu. Burası Önemli'nin YouTube kanalına açıklamalarda bulunan Nihal Candan'ın '7 vakit namaz kılıyorum' ifadeleri çok dikkat çekti.

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İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candan, 16 Kasım 2023'te tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candan, 16 Kasım 2023'te tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Dolandırıcılık ve kara para aklama iddialarıyla tutuklanan kardeşlerin cezaevi sürecinde yaşadıkları oldukça merak ediliyordu.

Ardından 37 kiloya kadar düştüğü ve sağlığının kötüye gittiği öğrenilen Nihal Candan, anoreksiya teşhisiyle tahliye edilmişti.

Ardından 37 kiloya kadar düştüğü ve sağlığının kötüye gittiği öğrenilen Nihal Candan, anoreksiya teşhisiyle tahliye edilmişti.

Daha öncesinde de yeme bozukluğu yaşayan Nihal Candan'ın son halini görenler oldukça şaşırmıştı. Tahliye olmasının ardından ortaya çıkan son görüntüleri gündemde epey konuşulmuştu.

Cezaevinden çıkmasının ardından yaptığı her açıklamayla gündem olan ve yaptıklar konuşulan Nihal Candan, kendisini terk ettiği ve hayatına başka birini aldığı iddia edilen eşi hakkında da "boşanmayacağım" sözleriyle şaşırtmıştı.

Cezaevinden çıkmasının ardından yaptığı her açıklamayla gündem olan ve yaptıklar konuşulan Nihal Candan, kendisini terk ettiği ve hayatına başka birini aldığı iddia edilen eşi hakkında da "boşanmayacağım" sözleriyle şaşırtmıştı.

Aralarında bir problem olmadığını söyleyen Nihal Candan bir de bir kız çocuk istediğini dile getirmişti. Diğer yandan cezaevinden tahliye edilmesinin hemen ardından annesinin kendisini kuaföre götürdüğü haberi herkesi şaşırtan başka bir detay olmuştu.

Sosyal medyayı tamamen bırakacağını söyleyen Nihal Candan, geçtiğimiz gün arkadaşıyla Nişantaşı'nda gezerken görüntülenmişti.

Sosyal medyayı tamamen bırakacağını söyleyen Nihal Candan, geçtiğimiz gün arkadaşıyla Nişantaşı'nda gezerken görüntülenmişti.

Muhabirlerin 'Geçmiş olsun' sözlerine 'Çok teşekkürler' cevabını veren Candan'ın, tahliyesine gelen itiraza çıkacak karar merakla bekleniyordu.

Candan cezaevinden çıktığından beridir ilk kez bir programın konuğu oldu ve içerdeyken 7 rekat namaz kıldığını açıklamasıyla gündem oldu.

Candan cezaevinden çıktığından beridir ilk kez bir programın konuğu oldu ve içerdeyken 7 rekat namaz kıldığını açıklamasıyla gündem oldu.

Bak Burası Çok Önemli YouTube kanalının konuğu olan Nihal Candan, 'Cezaevinde 7 vakit namaz kılıyordum. Sabah namazını zaten ben kaçırmazdım. Sabah namazı benim için çok değerli.' sözleriyle herkesi şaşırttı.

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7 vakit açıklamasında teheccüd namazına "teveccüh" demesiyle de oldukça dikkat çekti.

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