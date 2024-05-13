Cezaevinden Çıkan Nihal Candan İlk Kez Katıldığı Programda 7 Vakit Namaz Kıldığını Söyledi
Cezaevinden Çıkan Nihal Candan İlk Kez Katıldığı Programda 7 Vakit Namaz Kıldığını Söyledi
Cezaevinden anoreksiya teşhisi konarak 37 kiloya düşmesi sebebiyle tahliye edilen Nihal Candan, ana haber bültenleri dışında ilk kez bir programa konuk oldu. Burası Önemli'nin YouTube kanalına açıklamalarda bulunan Nihal Candan'ın '7 vakit namaz kılıyorum' ifadeleri çok dikkat çekti.
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İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candan, 16 Kasım 2023'te tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Ardından 37 kiloya kadar düştüğü ve sağlığının kötüye gittiği öğrenilen Nihal Candan, anoreksiya teşhisiyle tahliye edilmişti.
Cezaevinden çıkmasının ardından yaptığı her açıklamayla gündem olan ve yaptıklar konuşulan Nihal Candan, kendisini terk ettiği ve hayatına başka birini aldığı iddia edilen eşi hakkında da "boşanmayacağım" sözleriyle şaşırtmıştı.
Sosyal medyayı tamamen bırakacağını söyleyen Nihal Candan, geçtiğimiz gün arkadaşıyla Nişantaşı'nda gezerken görüntülenmişti.
Candan cezaevinden çıktığından beridir ilk kez bir programın konuğu oldu ve içerdeyken 7 rekat namaz kıldığını açıklamasıyla gündem oldu.
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7 vakit açıklamasında teheccüd namazına "teveccüh" demesiyle de oldukça dikkat çekti.
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