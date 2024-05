Bülent Ersoy Menajerine Vasiyet Etti: "Beni Sen Gömeceksin!"

Annem, merhaba... Bugün 'Anneler Günü', senin günün. Ama aslında her gün, her saat, her dakika, her saniye ve her salisem senin hayalin ve de seni anarak geçirdiğim tüm zamanlarım senin günün benim için... Telefonun hâlâ telefonumda kayıtlı duruyor, biliyor musun?

Bu arada hissettin mi bilemiyorum ama mezarını senin şahsına münhasır, ayrıcalıklı bir stilde, sana özel çizdirip öyle kreatif bir yaptırdım ki; tam sana yakışır çok çok şık, çok çok zarif oldu tüm görüntüsü vallahi anacığım... Hem de bil bakalım hangi renkleri kullandırttım mezar mermerlerinde? Tabii ki de renklerin en asili senin aşık olduğun, Beşiktaş'ının renkleri siyah ve beyaz renklerde yaptırdım.'