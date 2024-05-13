Bülent Ersoy Menajerine Vasiyet Etti: "Beni Sen Gömeceksin!"
Bülent Ersoy Menajerine Vasiyet Etti: "Beni Sen Gömeceksin!"
Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, Anneler Günü'nde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı. Dört yıl önce annesi Necla Poyraz'ı kaybeden Diva, kendisine mektup yazdığı sırada menajerine vasiyet ettiği konuyu açıkladı.
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Türkiye'nin sesi en sevilen ve saygı duyulan sanatçılarından Bülent Ersoy, geçtiğimiz haftalarda hayatının film olacağına ilişkin açıklamalarıyla gündeme gelmişti.
Diva, 12 Mayıs Pazar Anneler Günü'nde sosyal medya hesabı üzerinden dört yıl önce kaybettiği annesi Necla Poyraz'ı andı.
Bülent Ersoy, yazısını "Canımmm anneciğime açık mektubum" diyerek yayınladı.
Menajeri Haluk Şentürk'ün mezarın bakımıyla yakından ilgilendiğini de söyledi.
Ardından Haluk Şentürk'e vasiyet ettiği konuyu açıkladı ve "Onun için Haluk'a ben de vasiyet ettim;" diye sözlerine başladı.
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Sözlerini yine annesine seslenerek ve Anneler Günü'nü kutlayarak bitirdi.
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