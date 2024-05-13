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Bülent Ersoy Menajerine Vasiyet Etti: "Beni Sen Gömeceksin!"

Bülent Ersoy Menajerine Vasiyet Etti: "Beni Sen Gömeceksin!"

Bülent Ersoy
GNS
GNS - Onedio Editörü
13.05.2024 - 11:17

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, Anneler Günü'nde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı. Dört yıl önce annesi Necla Poyraz'ı kaybeden Diva, kendisine mektup yazdığı sırada menajerine vasiyet ettiği konuyu açıkladı.

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Türkiye'nin sesi en sevilen ve saygı duyulan sanatçılarından Bülent Ersoy, geçtiğimiz haftalarda hayatının film olacağına ilişkin açıklamalarıyla gündeme gelmişti.

Türkiye'nin sesi en sevilen ve saygı duyulan sanatçılarından Bülent Ersoy, geçtiğimiz haftalarda hayatının film olacağına ilişkin açıklamalarıyla gündeme gelmişti.

Bergen filminin yapımcısı Mine Şengöz ile anlaşma sağlayan ve kendi değimiyle hayatının imzasını atan Bülent Ersoy, kendisi hayattayken doğrusuyla eğrisiyle her şeyi görmek ve filme şahit olmak istediğini dile getirmişti.

Diva, 12 Mayıs Pazar Anneler Günü'nde sosyal medya hesabı üzerinden dört yıl önce kaybettiği annesi Necla Poyraz'ı andı.

Diva, 12 Mayıs Pazar Anneler Günü'nde sosyal medya hesabı üzerinden dört yıl önce kaybettiği annesi Necla Poyraz'ı andı.

Annesinin mezarının fotoğrafını yayınlayan ve Necla Poyraz'a onu ne kadar sevip özlediğine dair bir mektup yazan Diva herkesi duygulandırdı. Diğer bir yandan menajerine vasiyet ettiği konuyu da açıkladı.

Bülent Ersoy, yazısını "Canımmm anneciğime açık mektubum" diyerek yayınladı.

Bülent Ersoy, yazısını "Canımmm anneciğime açık mektubum" diyerek yayınladı.

Annem, merhaba... Bugün 'Anneler Günü', senin günün. Ama aslında her gün, her saat, her dakika, her saniye ve her salisem senin hayalin ve de seni anarak geçirdiğim tüm zamanlarım senin günün benim için... Telefonun hâlâ telefonumda kayıtlı duruyor, biliyor musun?

Bu arada hissettin mi bilemiyorum ama mezarını senin şahsına münhasır, ayrıcalıklı bir stilde, sana özel çizdirip öyle kreatif bir yaptırdım ki; tam sana yakışır çok çok şık, çok çok zarif oldu tüm görüntüsü vallahi anacığım... Hem de bil bakalım hangi renkleri kullandırttım mezar mermerlerinde? Tabii ki de renklerin en asili senin aşık olduğun, Beşiktaş'ının renkleri siyah ve beyaz renklerde yaptırdım.'

Menajeri Haluk Şentürk'ün mezarın bakımıyla yakından ilgilendiğini de söyledi.

Menajeri Haluk Şentürk'ün mezarın bakımıyla yakından ilgilendiğini de söyledi.

'Haluk da inanır mısın benden çok daha çok ilgileniyor seninle... Biraz sonra resmini atacak olduğum senin o mezar taşlarının temizliğinden tut da, üzerindeki çiçeklerinin devamlı değişmesine kadar her şeyinle nasıl ilgileniyor, sana anlatamam. Allah gecinden versin, sanki kendi annesiymişsin gibi...'

Ardından Haluk Şentürk'e vasiyet ettiği konuyu açıkladı ve "Onun için Haluk'a ben de vasiyet ettim;" diye sözlerine başladı.

Ardından Haluk Şentürk'e vasiyet ettiği konuyu açıkladı ve "Onun için Haluk'a ben de vasiyet ettim;" diye sözlerine başladı.

'Onun için Haluk'a ben de vasiyet ettim; 'Bana bak, beni de sen gömeceksin. Aman ha mezarım çok şık olsun, çok çok temiz olsun ve her gün kloraklarla, çamaşır suları ile yıkanıp temizlensin, çiçeklerim hep taze konsun ve hepsinden de önemlisi sürekli dualar okuttur bana en güzel sesli hocalarla' dedim.'

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Sözlerini yine annesine seslenerek ve Anneler Günü'nü kutlayarak bitirdi.

Sözlerini yine annesine seslenerek ve Anneler Günü'nü kutlayarak bitirdi.

'Beni bağışla, bana hakkını helal et; çünkü musikinin dışında belki sana tam layık bir evlat olamadım ama sen yaşarken sevgi ve şefkatinle hep Korudun, kolladın beni ve de sırtımdaki koruyucu çelik bir yelek oldun bana her zaman, her yerde, herkeslere karşı... Mekanın cennet, ruhun şad, 'Anneler Günü'n kutlu olsun canım anneciğim.'

Diva'nın paylaşımı:

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