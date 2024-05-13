Ünlülerin Gözü Yunanistan Evlerinde: Atina'dan Ev Alanların Sayısı Artıyor!
Ünlülerin Gözü Yunanistan Evlerinde: Atina'dan Ev Alanların Sayısı Artıyor!
Biliyorsunuz Yunanistan'a talep son dönemde oldukça arttı. Ünlü isimlerin de gözü bir süredir Yunanistan'da. Yalnızca dolaşım serbestliği değil, oturum hakkını da değerlendirenler Atina'dan ev almak için yarışa girdi. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre yakın zamanda mülk alan ünlülerimizin sayısı artıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yunanistan, 30 Mart itibarıyla 5 Ege adası için ekspres vize uygulaması başlatmıştı hatırlarsanız.
Diğer bir yandan Golden Visa kapsamına dahil olan Yunanistan, hem serbest dolaşım hakkı hem de oturum izni veriyor.
Bu isimlerden kulağımıza ulaşan ilki Demet Özdemir olmuştu hatırlarsanız.
Söylenenlere göre yakın zamanda Serenay Sarıkaya da Atina'dan ev almış!
Bir diğer isim ise Özge Özpirinçci olmuş.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bir diğer isim ise yatırım kraliçesi Seda Sayan olmuş.
Erol Evgin de Atina'dan ev alan isimlerden biriymiş.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Ünlüler değil parası olan vatandaşlık almak için ev alıyorlar 😉