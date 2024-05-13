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Ünlülerin Gözü Yunanistan Evlerinde: Atina'dan Ev Alanların Sayısı Artıyor!

Ünlülerin Gözü Yunanistan Evlerinde: Atina'dan Ev Alanların Sayısı Artıyor!

GNS
GNS - Onedio Editörü
13.05.2024 - 12:07

Biliyorsunuz Yunanistan'a talep son dönemde oldukça arttı. Ünlü isimlerin de gözü bir süredir Yunanistan'da. Yalnızca dolaşım serbestliği değil, oturum hakkını da değerlendirenler Atina'dan ev almak için yarışa girdi. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre yakın zamanda mülk alan ünlülerimizin sayısı artıyor.

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Yunanistan, 30 Mart itibarıyla 5 Ege adası için ekspres vize uygulaması başlatmıştı hatırlarsanız.

Yunanistan, 30 Mart itibarıyla 5 Ege adası için ekspres vize uygulaması başlatmıştı hatırlarsanız.

Ardından bu vize uygulamasını genişletti ve toplamda 10 Ege adası ekspres vide ile girişe açıldı. Rodos, Midilli, Sakız, Kos, Meis, Sisam, Simi, Kalimnos, Leros, Patmos adalarına kapı vizesi ile giriş yapabiliyorsunuz.

Diğer bir yandan Golden Visa kapsamına dahil olan Yunanistan, hem serbest dolaşım hakkı hem de oturum izni veriyor.

Diğer bir yandan Golden Visa kapsamına dahil olan Yunanistan, hem serbest dolaşım hakkı hem de oturum izni veriyor.

‘Golden Visa’ denilen Schengen ülkeleri arasında yer alan Yunanistan son dönemde Türk ünlülerin de gözdesi olmuş durumda. Ünlü isimlerimiz yatırım yapma haklarını Yunanistan'dan yana kullanıyor.

Bu isimlerden kulağımıza ulaşan ilki Demet Özdemir olmuştu hatırlarsanız.

Bu isimlerden kulağımıza ulaşan ilki Demet Özdemir olmuştu hatırlarsanız.

Evinin maliyetinin 34 milyon 606 bin TL'ye tekabül ettiğini öğrenmiş ve küçük çaplı bir şok geçirmiştik. Kendisi geçtiğimiz yaz boyu hem Yunanistan'da tatil yapmış hem de yeni evinin tasarımı ile uğraşmıştı.

Söylenenlere göre yakın zamanda Serenay Sarıkaya da Atina'dan ev almış!

Söylenenlere göre yakın zamanda Serenay Sarıkaya da Atina'dan ev almış!

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre Serenay Sarıkaya da Golden Visa ile Yunanistan'dan ev alanlar kervanına katılmış.

Bir diğer isim ise Özge Özpirinçci olmuş.

Bir diğer isim ise Özge Özpirinçci olmuş.

Şimdilerde Sandık Kokusu dizisiyle dikkat çeken ünlü oyuncu da tercihini Atina'dan yana kullanmış.

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Bir diğer isim ise yatırım kraliçesi Seda Sayan olmuş.

Bir diğer isim ise yatırım kraliçesi Seda Sayan olmuş.

Tabii bu süreçte talep çok olunca Yunanistan, Golden Visa şartlarını da değiştirmiş. Mehmet Üstündağ'ın aktardıklarına göre eskiden 250 bin Euro'luk gayrimenkul alımı sonrası sağlanan oturum izni, şimdilerde 400 bin Euro karşılığında sağlanıyormuş.

Erol Evgin de Atina'dan ev alan isimlerden biriymiş.

Erol Evgin de Atina'dan ev alan isimlerden biriymiş.

400 bin Euro'ya ev alıp oturum izni eşiği için bir de süre süre gelmiş. 30 Ağustos'ta doluyormuş. Ünlülerin akın akın Yunanistan'dan ev alma serüveni de 250 bin Euro'luk yatırım fırsatından yararlanabilmek içinmiş meğer...

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maestro__maestro

Ünlüler değil parası olan vatandaşlık almak için ev alıyorlar 😉