Arzu Sabancı'dan Gelini Nazlı Sabancı'ya Anneler Gününde Düşman Çatlatan Jest
Arzu Sabancı'dan Gelini Nazlı Sabancı'ya Anneler Gününde Düşman Çatlatan Jest
Nazlı Sabancı ve kayınvalidesi Arzu Sabancı'nın arasının ne kadar iyi olduğunu artık söylememize bile gerek yok diye düşünüyorum. İkili Instagram'da düşman çatlatmaya devam ediyor. Arzu Sabancı, gelini Nazlı Sabancı'nın anneler gününü yaptığı jestle kutladı!
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Nazlı Sabancı ve kayınvalidesi Arzu Sabancı'nın arasının ne kadar iyi olduğunu her fırsatta konuşuyoruz.
O dönemden beridir Nazlı Sabancı ve Arzu Sabancı'nın arasından su sızmadığını görüyoruz.
Aralarından su sızmadığını görüyoruz. Yani daha doğrusu sosyal medyada yaptıkları paylaşımlardan ve açıklamalarından bize öyle geliyor.
Geçtiğimiz haftalarda arkadaşlarıyla Artvin'e giden Nazlı Sabancı, "Kayınvalidemin memleketi" paylaşımlarıyla Arzu Hanım'ın gönlünü yine hoş etmişti.
Üstüne bir de birlikte defileye katılan ikilinin magazinde gündem olmuştu.
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Kayınvalidesine jest üstüne jest yapan Nazlı Sabancı'ya bu sefer Arzu Sabancı'dan herkese nispet yaparcasına bir hamle geldi.
Nazlı Sabancı ise Anneler Günü'nü, hem annesinin hem de Arzu Sabancı'nın olduğu bir fotoğrafla kutladı.
Anneler Günü'nü dolu dolu yaşayan Arzu Sabancı'dan ise tüm çocuklarıyla ayrı ayrı ve hep birlikte olduğu pozlar da geldi.
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