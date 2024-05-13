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Arzu Sabancı'dan Gelini Nazlı Sabancı'ya Anneler Gününde Düşman Çatlatan Jest

Arzu Sabancı'dan Gelini Nazlı Sabancı'ya Anneler Gününde Düşman Çatlatan Jest

GNS
GNS - Onedio Editörü
13.05.2024 - 13:24

Nazlı Sabancı ve kayınvalidesi Arzu Sabancı'nın arasının ne kadar iyi olduğunu artık söylememize bile gerek yok diye düşünüyorum. İkili Instagram'da düşman çatlatmaya devam ediyor. Arzu Sabancı, gelini Nazlı Sabancı'nın anneler gününü yaptığı jestle kutladı!

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Nazlı Sabancı ve kayınvalidesi Arzu Sabancı'nın arasının ne kadar iyi olduğunu her fırsatta konuşuyoruz.

Nazlı Sabancı ve kayınvalidesi Arzu Sabancı'nın arasının ne kadar iyi olduğunu her fırsatta konuşuyoruz.

2017 yılında büyük bir aşk yaşamaya başlayan Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı, 2021 yılında şaşalı bir düğünle evlenmişti.

O dönemden beridir Nazlı Sabancı ve Arzu Sabancı'nın arasından su sızmadığını görüyoruz.

O dönemden beridir Nazlı Sabancı ve Arzu Sabancı'nın arasından su sızmadığını görüyoruz.

Hatta belki biliyorsunuzdur, Nazlı Sabancı 15 Ağustos 2023'te kucağına aldığı minik kızının adını Arzu Alara koymuştu. Kayınvalidesine büyük jest yapmıştı anlayacağınız.

Aralarından su sızmadığını görüyoruz. Yani daha doğrusu sosyal medyada yaptıkları paylaşımlardan ve açıklamalarından bize öyle geliyor.

Aralarından su sızmadığını görüyoruz. Yani daha doğrusu sosyal medyada yaptıkları paylaşımlardan ve açıklamalarından bize öyle geliyor.

Gelin kayınvalide düşman çatlatır durumda iyi anlaşıyor. Hatta Nazlı Sabancı, Arzu Sabancı'ya bu denli ayak uydurmasından ve sürekli yan yana olmalarından dolayı epey bir eleştiriliyor. Tarzını benzetmesinden tutun da saç modelini değiştirmesine her konuda Arzu Sabancı'ya benzetiliyor.

Geçtiğimiz haftalarda arkadaşlarıyla Artvin'e giden Nazlı Sabancı, "Kayınvalidemin memleketi" paylaşımlarıyla Arzu Hanım'ın gönlünü yine hoş etmişti.

Geçtiğimiz haftalarda arkadaşlarıyla Artvin'e giden Nazlı Sabancı, "Kayınvalidemin memleketi" paylaşımlarıyla Arzu Hanım'ın gönlünü yine hoş etmişti.

Hatta Arzu Sabancı'dan 'Bir ara seni ben gezdireyim' sözü almıştı.

Üstüne bir de birlikte defileye katılan ikilinin magazinde gündem olmuştu.

Üstüne bir de birlikte defileye katılan ikilinin magazinde gündem olmuştu.

Defilede Demet Özdemir'le yan yana oturmaları da Hande Erçel'e bağlanmış ve yorumlardan nasibini almıştı. Bilmeyenleriniz için Demet Özdemir ve Hande Erçel ikilisi konuşmuyor...

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Kayınvalidesine jest üstüne jest yapan Nazlı Sabancı'ya bu sefer Arzu Sabancı'dan herkese nispet yaparcasına bir hamle geldi.

Kayınvalidesine jest üstüne jest yapan Nazlı Sabancı'ya bu sefer Arzu Sabancı'dan herkese nispet yaparcasına bir hamle geldi.

Nazlı Sabancı'nın kızı Arzu Alara ile kutladığı ilk Anneler Günü için Arzu Sabancı'dan paylaşım geldi. 

'Bana en güzel hediyeyi verdiniz. Çok şükür.'

Nazlı Sabancı ise Anneler Günü'nü, hem annesinin hem de Arzu Sabancı'nın olduğu bir fotoğrafla kutladı.

Nazlı Sabancı ise Anneler Günü'nü, hem annesinin hem de Arzu Sabancı'nın olduğu bir fotoğrafla kutladı.

'Kızım ve annelerim.'

Anneler Günü'nü dolu dolu yaşayan Arzu Sabancı'dan ise tüm çocuklarıyla ayrı ayrı ve hep birlikte olduğu pozlar da geldi.

Anneler Günü'nü dolu dolu yaşayan Arzu Sabancı'dan ise tüm çocuklarıyla ayrı ayrı ve hep birlikte olduğu pozlar da geldi.

Biz yine bu aileye maşallah demeden geçmeyelim! 

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