Arzu Sabancı'dan Gelini Nazlı Sabancı'ya Anneler Gününde Düşman Çatlatan Jest

Nazlı Sabancı ve kayınvalidesi Arzu Sabancı'nın arasının ne kadar iyi olduğunu artık söylememize bile gerek yok diye düşünüyorum. İkili Instagram'da düşman çatlatmaya devam ediyor. Arzu Sabancı, gelini Nazlı Sabancı'nın anneler gününü yaptığı jestle kutladı!