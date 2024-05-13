Survivor Aşkında Büyük Gelişme: Yunanistan Takımındaki Yorgos Adına Aleyna'ya Aşk İtirafı Geldi!
Survivor Aşkında Büyük Gelişme: Yunanistan Takımındaki Yorgos Adına Aleyna'ya Aşk İtirafı Geldi!
Sezonun adından en çok söz ettiren yarışmacısı Aleyna'nın sadece Türkiye'de değil, Yunanistan'da da çok popüler olduğunu daha önce konuşmuştuk. Yorgos adına takım arkadaşından aşk itirafı geldi!
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Survivor'ın adından en çok söz ettiren yarışmacılarının başında Aleyna geliyor. Yarışmadaki performansının yanı sıra güzelliğiyle de dillerden düşmüyor çünkü!
Ülkemizde neredeyse her gün gündem olmasını geçtik, Survivor Yunanistan'ın birleşme partisinden bu yana orada da dillerden düşmüyor kendisi.
Biliyorsunuz Yunanistan'da yarışan Yorgos gözlerini Aleyna'dan alamamış ve bu konu birlikte yarıştıklarında gündem olmuştu.
Survivor Yunanistan yarışmacılarından biri Yorgos'un Aleyna'ya ilgisiyle ilgili öyle bir açıklama yaptı ki resmen aşkı itiraf etti!
Ne dersiniz, buradan bir aşk doğar mı?
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