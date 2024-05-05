Yabancı Damat Gerçek mi Oluyor? Survivor Aleyna'ya Yunanistan Takımından Talip Çıktı!
Yabancı Damat Gerçek mi Oluyor? Survivor Aleyna'ya Yunanistan Takımından Talip Çıktı!
Survivor All Star'ın gözde yarışmacılarından Aleyna, sadece performansıyla değil güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Yunanistan takımlarıyla birlikte oynanan oyunda bir Yunan yarışmacının Aleyna'ya hayranlığı gözlerden kaçmadı.
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Temposu bir türlü düşmeyen Survivor All Star'da büyük finale 1 ay kaldı.
Sezon boyunca arkadaşlıklarıyla çok konuşulan Aleyna ve Yunus Emre arasındaki ipler iyice gerildi. Zaten gündemden düşmeyen Aleyna, bu gerginliğin ardından daha çok konuşulmaya başlandı.
Yarışmada yaşananlar dışında güzelliğiyle de çok konuşulan Aleyna, ülke sınırlarını aşarak Yunanistan'da da çok konuşuldu.
Yunanistan birleşme partisindeki yoğun ilginin ardından geçtiğimiz günlerde Türkiye ve Yunanistan takımlarının birlikte yarışmasıyla Aleyna'ya olan ilgi daha görünür bir hal aldı.
Yunan yarışmacı Yorgos'un Aleyna ilgisi hem yarışma sırasında Yunan sunucunun hem de Yunan izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.
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Yunan izleyicilerin ikiliyi shipleyerek hazırladığı video sosyal medyada çok konuşuldu.
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