Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya "Dizi Bitsin İstiyorlar" İddialarına Yanıt Verdi
Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya "Dizi Bitsin İstiyorlar" İddialarına Yanıt Verdi
Kaynak: https://twitter.com/dizianaIiz/status...
Usta oyuncu Müjdat Gezen, Kızılcık Şerbeti oyuncularıyla ilgili 'Dizi bitsin istiyorlar.' iddiasında bulunmuştu. Ünlü oyuncunun bu iddiasına dizinin Kıvılcım'ı Evrim Alasya da sessiz kalmadı.
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Son iki sezonun en çok izlenen dizilerinden biri olan ve reytinglerde zirveden düşmeyen Kızılcık Şerbeti, yeni sezon onayını almıştı.
Kaosu ve heyecanı hiç bitmeyen dizide sezon finaline yaklaşırken diziyle ilgili bomba gibi bir iddia ortaya atılmıştı.
YouTube programında Melek Baykal'ı konuk olarak ağırlayan Müjdat Gezen, Kızılcık Şerbeti'yle ilgili aldığı bir duyumu aktarmıştı.
Ünlü oyuncu programda 'Kızılcık Şerbeti'nde çalışan arkadaşların bir grubu 'dizi artık Haziran ayında bitse de önümüzdeki sezon devam etmese' demeye başlamışlar.'' demişti.
Dizide Kıvılcım karakterine hayat veren Evrim Alasya, Müjdat Gezen'in sözlerine yanıt verdi.
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Evrim Alasya, ''Ben bunu duydum ama ne okudum ne dinledim, hiçbir fikrim yok." dedi ve şunları ekledi:
"Olabilir. Hepimiz için geçerli bu, içinde bulunduğunuz süreçte işler bazen istediğiniz gibi gitmeyebilir. Bu çok normaldir, yorulmuş olabilir, insanız. Mümkündür, neden olmasın ki?''
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