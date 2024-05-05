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Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
05.05.2024 - 18:31

Televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları paylaşımlarla yüzümüzü güldüren kullanıcıları derledik.

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1. Ben de güvenmiyorum...

1. Ben de güvenmiyorum...
twitter.com

2. Yaktın ortalığı Cüneyd Efendi...

3. Sonra tekrar deneriz ya!

3. Sonra tekrar deneriz ya!
twitter.com

4. 👇

4. 👇
twitter.com

5. Dünyanın en tehlikeli grubu...

5. Dünyanın en tehlikeli grubu...
twitter.com
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6. Yunus Emre'yi harcadılar Matmazel...

7. Modaya yön veren Matrakçı Nasuh.

7. Modaya yön veren Matrakçı Nasuh.
twitter.com

8. Umut'a karşı hislerimiz ektedir.

9. 👇

10. Beşir yaşıyormuş...

10. Beşir yaşıyormuş...
twitter.com
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11. Bu sahneye hazır değildik!

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