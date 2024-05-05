Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları paylaşımlarla yüzümüzü güldüren kullanıcıları derledik.
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1. Ben de güvenmiyorum...
2. Yaktın ortalığı Cüneyd Efendi...
3. Sonra tekrar deneriz ya!
4. 👇
5. Dünyanın en tehlikeli grubu...
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6. Yunus Emre'yi harcadılar Matmazel...
7. Modaya yön veren Matrakçı Nasuh.
8. Umut'a karşı hislerimiz ektedir.
9. 👇
10. Beşir yaşıyormuş...
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11. Bu sahneye hazır değildik!
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