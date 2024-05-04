Cinsel İlişki Esnasında Eşinin Hayvan Gibi Ses Çıkardığını Söyleyen Kadının İtirafları
Cinsel İlişki Esnasında Eşinin Hayvan Gibi Ses Çıkardığını Söyleyen Kadının İtirafları
Beyaz TV'de yayınlanan Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programında yine dumur eden itiraflar izledik. Bir izleyici telefonla yayına bağlanırken, eşinin seks esnasında hayvan sesleri çıkardığını anlattı.
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Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programında klinik psikolog ve yazar Ezmeci'ye birbirinden garip itiraflar gelmeye devam ediyor.
İzleyicilerin özellikle cinsel hayatları hakkında yaptıkları cesur itiraflar bizleri şoke etmeye devam ederken, son bölümde yayına bağlanan bir kadının söylemleri gündem oldu.
Eşinin cinsel ilişki esnasında hayvan gibi sesler çıkardığını belirten izleyici eşinin horoz gibi ötüp maymun gibi ses çıkardığının altını çizdi.
Eşinin hayvan sesi çıkarmasından rahatsız olduğunu belirten kadın Ezmeci'den yardım isterken, bu duruma epey şaşıran Ezmeci 2 yıllık evli çifte terapi önerdi.
"Bence bir çift olarak terapi alabilirsiniz. Bunun sebebi nedir? Alttaki sebep ortaya çıkarsa çözümlenmesi kolaylaşır. Cinsel terapiste de başvurabilirsiniz."
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