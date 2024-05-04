Camdan Atmıştı: Kızılcık Şerbeti'nde Nursema ve İbrahim'den Kamera Arkası!
Camdan Atmıştı: Kızılcık Şerbeti'nde Nursema ve İbrahim'den Kamera Arkası!
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti tam gaz devam ederken, ilk sezonda Nursema'nın zorla evlendirildiği İbrahim ve Nursema'nın düğününden kamera arkası geldi.
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Kızılcık Şerbeti'nin en büyük olaylarından biri hiç şüphesiz Nursema ve zorla evlendirildiği İbrahim arasında geçenler oldu.
Zorla evlendirildiği yetmezmiş gibi bir de İbrahim tarafından camdan atılan Nursema'nın başına gelenler o dönem hepimizi çok üzerken, ikilinin düğün sahnelerine dair bir kamera arkası yayınlandı.
Erkeklerden nefret etmemize neden olan İbrahim ve Nursema'nın kamera arkası görüntüleri bizlere bunun yalnızca bir dizi olduğunu hatırlatırken, o anlar kısa sürede viral oldu.
İşte o anlar:
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