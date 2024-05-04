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Fatih'in Doğa'dan Şamarı Yediği Kızılcık Şerbeti Fragmanına Tepkiler

Fatih'in Doğa'dan Şamarı Yediği Kızılcık Şerbeti Fragmanına Tepkiler

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
04.05.2024 - 10:01

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü yine mükemmel bir bölümle ekranlara geldi. Giray ve Doğa aşkının başlangıcına ilk şahitin Fatih olmasıyla içimizin yağları erirken, bölüm sonrası gelen fragmanla keyfimiz resmen ikiye katlandı.

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Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünü yine ekran başına kilitlenerek izledik.

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünü yine ekran başına kilitlenerek izledik.

Doğa ve Giray aşkının başladığı bölümde ikilinin ilk öpüşmesine nursuz Fatih şahit olurken, o anlar izleyiciler olarak resmen içimizin yağlarını eritti.

Doğa ve Giray aşkının başladığı bölümde ikilinin ilk öpüşmesine nursuz Fatih şahit olurken, o anlar izleyiciler olarak resmen içimizin yağlarını eritti.

Yeni bölüm fragmanında Fatih'in kudum kudum kudurduğu anlara Doğa da tıpkı bizler gibi dayanamayıp Fatih'e şamarı yapıştırınca sosyal medya resmen ayağa kalktı.

Yeni bölüm fragmanında Fatih'in kudum kudum kudurduğu anlara Doğa da tıpkı bizler gibi dayanamayıp Fatih'e şamarı yapıştırınca sosyal medya resmen ayağa kalktı.

İşte Kızılcık Şerbeti'nin olaylarla dolu yeni bölüm fragmanı:

Gelen yorumlar da burada:

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