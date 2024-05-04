Fatih'in Doğa'dan Şamarı Yediği Kızılcık Şerbeti Fragmanına Tepkiler

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü yine mükemmel bir bölümle ekranlara geldi. Giray ve Doğa aşkının başlangıcına ilk şahitin Fatih olmasıyla içimizin yağları erirken, bölüm sonrası gelen fragmanla keyfimiz resmen ikiye katlandı.