Fatih'in Doğa'dan Şamarı Yediği Kızılcık Şerbeti Fragmanına Tepkiler
Fatih'in Doğa'dan Şamarı Yediği Kızılcık Şerbeti Fragmanına Tepkiler
Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü yine mükemmel bir bölümle ekranlara geldi. Giray ve Doğa aşkının başlangıcına ilk şahitin Fatih olmasıyla içimizin yağları erirken, bölüm sonrası gelen fragmanla keyfimiz resmen ikiye katlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünü yine ekran başına kilitlenerek izledik.
Doğa ve Giray aşkının başladığı bölümde ikilinin ilk öpüşmesine nursuz Fatih şahit olurken, o anlar izleyiciler olarak resmen içimizin yağlarını eritti.
Yeni bölüm fragmanında Fatih'in kudum kudum kudurduğu anlara Doğa da tıpkı bizler gibi dayanamayıp Fatih'e şamarı yapıştırınca sosyal medya resmen ayağa kalktı.
İşte Kızılcık Şerbeti'nin olaylarla dolu yeni bölüm fragmanı:
Gelen yorumlar da burada:
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın