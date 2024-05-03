Yarışmaya mı Giriyorlar? Survivor Adem ve Hikmet'ten Kafa Karıştıran Paylaşım!
Yarışmaya mı Giriyorlar? Survivor Adem ve Hikmet'ten Kafa Karıştıran Paylaşım!
Survivor bu sezon olayların bitmek bilmediği bir hal alırken, yarışmacılar kadar dışarıdan da yarışmaya sık sık göndermeler oluyor. Son gönderme ise Adem Kılıçcı ve Hikmet Tuğsuz'dan geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Survivor All Star bu sezon en unutulmaz anlarla ekranlara gelmeye devam ederken, söz konusu sezonda yarışmacılar Acun Ilıcalı'yı bile çıldırttı.
Kavga ve kaosun eksik olmadığı yarışmada zaten Mavi ve Kırmızı takımda anlaşmazlıklar had safhaya ulaşırken bir de yarışma dışından sık sık göndermeler meydana geliyor.
Bunlardan biri de Survivor'ın popüler isimlerinden Adem ve Hikmet'ten geldi.
All Star kadrosunda yer almayan Adem ve Hikmet ada hayatındaki tartışmalara sık sık sosyal medya hesaplarından dahil olurken, Hikmet'in son paylaşımı "Yarışmaya mı geliyorlar?" dedirtti.
İşte Adem ve Hikmet'in Survivor 2025 göndermeli paylaşımı:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın