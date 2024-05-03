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Sharon Stone'un "Kurtlar Vadisi" Açıklamasına Dizinin Senaristinden Yanıt Geldi!

Sharon Stone'un "Kurtlar Vadisi" Açıklamasına Dizinin Senaristinden Yanıt Geldi!

Kurtlar Vadisi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
03.05.2024 - 19:16

Ünlü Hollywood starı Sharon Stone, TRT World'e verdiği röportajda bir dönem konuk sanatçı olarak yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisi hakkında konuşmuştu. Şaşırtan iddialarda bulunan Stone'a Kurtlar Vadisi senaristinden yanıt geldi.

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Dünyaca ünlü Hollywood aktrisi Sharon Stone, TRT World'e verdiği röportajla bir anda gündeme oturdu.

Dünyaca ünlü Hollywood aktrisi Sharon Stone, TRT World'e verdiği röportajla bir anda gündeme oturdu.

TRT World'de yayınlanan "Turkish Tea Talk" (Türk Çayı Sohbetleri) programına konuk olan Stone, bir dönem konuk oyuncu olarak yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisi hakkında da konuşurken, şaşırtan iddialarda bulunmuştu.

TRT World'de yayınlanan "Turkish Tea Talk" (Türk Çayı Sohbetleri) programına konuk olan Stone, bir dönem konuk oyuncu olarak yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisi hakkında da konuşurken, şaşırtan iddialarda bulunmuştu.

Andy Garcia ile beraber Kurtlar Vadisi'ne konuk olan Stone, setin aşırı lüks olduğunu fakat hiç kimsenin İngilizce konuşamadığını belirtirken, Kurtlar Vadisi senaristi Bahadır Özdener'den bu iddialara yanıt geldi.

Andy Garcia ile beraber Kurtlar Vadisi'ne konuk olan Stone, setin aşırı lüks olduğunu fakat hiç kimsenin İngilizce konuşamadığını belirtirken, Kurtlar Vadisi senaristi Bahadır Özdener'den bu iddialara yanıt geldi.

Önceki içeriği buraya ekleyelim:

Dizinin senaristi Bahadır Özdener, çekimdeki ekibin Amerikalı olduğunu belirtirken ayrıca başrol Necati Şaşmaz'ın ileri düzeyde İngilizce bildiğinin altını çizdi.

Dizinin senaristi Bahadır Özdener, çekimdeki ekibin Amerikalı olduğunu belirtirken ayrıca başrol Necati Şaşmaz'ın ileri düzeyde İngilizce bildiğinin altını çizdi.

İşte Bahadır Özdener'in o açıklaması:

İşte Bahadır Özdener'in o açıklaması:

Bilgilendirmek istedim:

Kurtlar Vadisi'nin final bölümleri için Andy Garcia ve Sharon Stone ile dizide oynamak üzere anlaşılmış ve bu çekimleri gerçekleştirmek için 2005 yılının Aralık ayında California-Los Angeles'a gitmiştik. Bu durum tüm dünyada haber olurken A class iki star ilk defa bir tv dizisinde oynarken bir Türk yapım şirketinin bunu başarmış olması da dikkat çekmişti. Kurtlar Vadisi'nin ilgili bölümleri büyük ilgi görürken kendi izlenme rekoruna da kırmıştı.

01) Los Angeles-Beverly Hills'teki çekimlerde Yönetmen Serdar Akar hariç ekibin tamamı (görüntü yönetmeni, ışık şefi, sanat yönetmeni, prodüksiyon amiri v.s) bırakın İngilizce bilmemeyi AMERİKALI idi. Los Angeles'ın en iyi ekipleri bu iş için seferber edildi.

02) Necati Şaşmaz ileri düzeyde İngilizce bilir, çok uzun yıllar yurtdışında yaşamıştır.

03) Andy Garcia ve Sharon Stone'un ajanslarıyla sözleşme yapılırken (İngilizce) senaryo metninin tamamı İngilizce olarak sözleşmenin içinde yer almıştır.

04) Sahne içerisinde üç oyuncu da üstün performans sergilemiştir. Merak edenler Kurtlar Vadisi'nin 96 ve 97. Bölümlerini açıp izleyebilir.

05) Andy Garcia daha sonra Kurtlar Vadisi Pusu için İstanbul'a gelmiş ve yeniden dizide yer almıştır.

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