Sharon Stone'un "Kurtlar Vadisi" Açıklamasına Dizinin Senaristinden Yanıt Geldi!
Sharon Stone'un "Kurtlar Vadisi" Açıklamasına Dizinin Senaristinden Yanıt Geldi!
Ünlü Hollywood starı Sharon Stone, TRT World'e verdiği röportajda bir dönem konuk sanatçı olarak yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisi hakkında konuşmuştu. Şaşırtan iddialarda bulunan Stone'a Kurtlar Vadisi senaristinden yanıt geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Dünyaca ünlü Hollywood aktrisi Sharon Stone, TRT World'e verdiği röportajla bir anda gündeme oturdu.
TRT World'de yayınlanan "Turkish Tea Talk" (Türk Çayı Sohbetleri) programına konuk olan Stone, bir dönem konuk oyuncu olarak yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisi hakkında da konuşurken, şaşırtan iddialarda bulunmuştu.
Andy Garcia ile beraber Kurtlar Vadisi'ne konuk olan Stone, setin aşırı lüks olduğunu fakat hiç kimsenin İngilizce konuşamadığını belirtirken, Kurtlar Vadisi senaristi Bahadır Özdener'den bu iddialara yanıt geldi.
Dizinin senaristi Bahadır Özdener, çekimdeki ekibin Amerikalı olduğunu belirtirken ayrıca başrol Necati Şaşmaz'ın ileri düzeyde İngilizce bildiğinin altını çizdi.
İşte Bahadır Özdener'in o açıklaması:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın