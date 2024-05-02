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Dilber Yine Yürek Hoplattı: Yeni Pavyon Dansı Geldi!

Dilber Yine Yürek Hoplattı: Yeni Pavyon Dansı Geldi!

yerli dizi pavyon
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
02.05.2024 - 23:26

Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri'nde her hafta Dilber'in yeni dans şovu beklenirken, Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber'den beklenen dans geldi.

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Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri her Perşembe akşamı izlenmeye devam ediyor.

Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri her Perşembe akşamı izlenmeye devam ediyor.

Fenomen dizi Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakterinin dans performanslarıyla dikkat çekerken, izleyiciler yeni Dilber dansını merakla bekliyordu.

Fenomen dizi Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakterinin dans performanslarıyla dikkat çekerken, izleyiciler yeni Dilber dansını merakla bekliyordu.

İzleyiciler yeni pavyon dansını beklerken, Dilber'den beklenen dans şov geldi!

İzleyiciler yeni pavyon dansını beklerken, Dilber'den beklenen dans şov geldi!

İşte Dilber'in yeni dansı:

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