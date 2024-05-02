Furkan Andıç, Reddettiği "Emir Kozcuoğlu" Rolü Hakkında İlk Kez Konuştu!
Furkan Andıç, Reddettiği "Emir Kozcuoğlu" Rolü Hakkında İlk Kez Konuştu!
2015-2017 yılları arasında Star TV'de yayınlanan Kara Sevda dizisi o dönem fırtınalar estirirken, Kaan Urgancıoğlu'nun efsane karakteri Emir Kozcuoğlu'nun daha önce Furkan Andıç'a teklif edildiğini öğrenmiştik. Birsen Altuntaş'a konuşan Andıç, Kara Sevda hakkında açıklama yaptı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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2015-2017 yılları arasında Star TV'de fırtınalar estiren Kara Sevda dizisinin etkilerini hala taşıyoruz.
Burak Özçivit, Neslihan Atagül ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünde yer aldığı dizi özellikle Emir Kozcuoğlu karakteriyle hafızalarımızda yer edinirken karakter hakkında şaşırtan bir gerçek öğrenmiştik.
Kaan Urgancıoğlu'nun enfes performansıyla izlediğimiz Emir Kozcuoğlu rolünün aslında Furkan Andıç'a teklif edildiği sosyal medyada yayılırken, Andıç bu konuda ilk kez Birsen Altuntaş'a konuştu.
Verdiği röportajda Kaan Urgancıoğlu'nun o rolde muazzam bir performans sergilediğini belirten Furkan Andıç, ayrıca dizi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İşte o anlar:
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