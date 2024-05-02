Furkan Andıç, Reddettiği "Emir Kozcuoğlu" Rolü Hakkında İlk Kez Konuştu!

2015-2017 yılları arasında Star TV'de yayınlanan Kara Sevda dizisi o dönem fırtınalar estirirken, Kaan Urgancıoğlu'nun efsane karakteri Emir Kozcuoğlu'nun daha önce Furkan Andıç'a teklif edildiğini öğrenmiştik. Birsen Altuntaş'a konuşan Andıç, Kara Sevda hakkında açıklama yaptı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş