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Bahar Dizisinde Timur'un Her Şeyi Anladığı Sahnedeki Çekim Hatası Gündem Oldu!

Bahar Dizisinde Timur'un Her Şeyi Anladığı Sahnedeki Çekim Hatası Gündem Oldu!

themyscira - Misafir Editör
02.05.2024 - 19:12

Daha önce de bir çekim hatasıyla gündem olan Bahar'da bu kez Timur'un sahnesindeki çekim hatası izleyicinin dikkatine takıldı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@leventdincc/v...
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Son zamanların en sevilen dizilerinden olan Bahar, konusu ve oyunculuklarıyla büyük ilgi çekti.

Son zamanların en sevilen dizilerinden olan Bahar, konusu ve oyunculuklarıyla büyük ilgi çekti.

Reytinglerde zirveden düşmeyen dizide sezon finaline haftalar kala Timur ve Rengin ilişkisi açığa çıktı, Bahar boşanma davası için girişimlere başladı bile!

Reytinglerde zirveden düşmeyen dizide sezon finaline haftalar kala Timur ve Rengin ilişkisi açığa çıktı, Bahar boşanma davası için girişimlere başladı bile!

Bu üzücü durum içinde bile karakterler o kadar güzel işleniyor ki biz gülmekten kendimizi alamıyoruz.

Bu üzücü durum içinde bile karakterler o kadar güzel işleniyor ki biz gülmekten kendimizi alamıyoruz.

Biliyorsunuz dizide daha önce bir sahnede çekim hatası olmuştu:

Bir TikTok kullanıcısı Bahar'ın intikam sahnesindeki çekim hatasını yakaladı.

Bir TikTok kullanıcısı Bahar'ın intikam sahnesindeki çekim hatasını yakaladı.

Timur'un Bahar'ın notunu okuduğu sahnede aynaya kameramanın görüntüsü yansıyor.

Timur'un Bahar'ın notunu okuduğu sahnede aynaya kameramanın görüntüsü yansıyor.
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O anları buradan izleyebilirsiniz:

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