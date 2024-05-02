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Bir Avukat Bahar Dizisinde Boşanma Davasıyla İlgili Sahneyi Eleştirdi: "Hafife Almayın!"

Bir Avukat Bahar Dizisinde Boşanma Davasıyla İlgili Sahneyi Eleştirdi: "Hafife Almayın!"

Bahar Dizi
themyscira - Misafir Editör
02.05.2024 - 16:37

Ekranların en sevilen dizilerinden biri olmayı başaran Bahar'da sonunda Tümör'ü alt edeceğimiz günler geldi! Bahar'ın boşanma davası için avukatla görüştüğü sahneye bir avukattan eleştiri geldi!

Kaynak: https://twitter.com/AvAykutBayrakci/s...
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Kısa sürede büyük bir beğeni toplayarak reyting rekorunu koşan Bahar'da sonunda Tümör'le ilgili tüm gerçekler ortaya çıkmaya başladı.

Kısa sürede büyük bir beğeni toplayarak reyting rekorunu koşan Bahar'da sonunda Tümör'le ilgili tüm gerçekler ortaya çıkmaya başladı.

Timur'un Rengin'le ilişkisini öğrenen Bahar, önce sessiz bir direnişle ve ardından yargı dağıtarak evi terk etti.

Timur'un Rengin'le ilişkisini öğrenen Bahar, önce sessiz bir direnişle ve ardından yargı dağıtarak evi terk etti.

Boşanma davası için hiç vakit kaybetmeyen Bahar, Timur'dan ayrılma konusunda oldukça kararlı görünüyor.

Boşanma davası için hiç vakit kaybetmeyen Bahar, Timur'dan ayrılma konusunda oldukça kararlı görünüyor.

O sahneyi şöyle bırakalım:

Sahnede geçen sözlerle ilgili Avukat Aykut Bayrakçı önemli bir eleştiride bulundu.

Sahnede geçen sözlerle ilgili Avukat Aykut Bayrakçı önemli bir eleştiride bulundu.

Üçüncü kişinin aldatılan eşe karşı tazminat sorumluluğu bulunmadığını söyleyen Bayrakçı, hiçbir avukatın 'yuva yıkan kadın tazminatı' diye bir ifade kullanmayacağını belirtti.

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Bayrakçı kendisine gelen "yalnızca bir dizi" eleştirilerinin ardından daha önce bir dizide geçen sahne dolayısıyla izleyicinin mahkemede talep ettikleriyle ilgili bir kararı paylaşarak şu sözleri söyledi:

Bayrakçı kendisine gelen "yalnızca bir dizi" eleştirilerinin ardından daha önce bir dizide geçen sahne dolayısıyla izleyicinin mahkemede talep ettikleriyle ilgili bir kararı paylaşarak şu sözleri söyledi:

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