"Kim Milyoner Olmak İster "Yarışmasını Hile ile Kazanan Yarışmacının Skandal Yöntemi!
"Kim Milyoner Olmak İster "Yarışmasını Hile ile Kazanan Yarışmacının Skandal Yöntemi!
Kaynak: https://eksiseyler.com/kim-milyoner-o...
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının orijinal formatının sahibi İngiltere'de, Charles Ingram adlı yarışmacı yaptığı hile ile yarışmayı kazandı.
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"Kim Milyoner Olmak İster?" adlı yarışma programı, 1998 Eylül'ünde İngiltere'nin ITV kanalında başlamış ve formatı tüm dünyaya satılmış bir yarışma programıdır.
2014 yılına kadar Chris Tarrant tarafından sunulan program, 2018'de Jeremy Clarkson'ın sunumuyla yeniden ekrana döndü. İlk isim önerisi "Cash Mountain" olan bu yarışma programı, dünya genelinde büyük bir popülerlik kazandı.
Programın en ilginç bölümlerinden biri, Charles Ingram adlı bir binbaşının yarışmacı olmaya hak kazandığı bölümdü.
Ingram'ın kayınbiraderi ve eşi de daha önce bu yarışmaya katılmıştı. İlk sorularda çok da başarılı olamayan Ingram, yarışma süresinin dolduğunu gösteren sirenin çalmasıyla bir sonraki programa geçti.
İkinci bölümde ise, Ingram'ın hiçbir fikri olmadığı konularda son anda yaptığı karar değişiklikleri sonucunda 1 milyonluk büyük ödülü kazandı.
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Ancak bu durum, yapım ekibinin dikkatini çekti ve kasetler tekrar incelendi.
İnceleme sonucunda, her soruda Ingram'ın karar değiştirmesinden hemen önce stüdyodaki seyirciler arasında yer alan eşi ve bir diğer yarışmacının öksürdüğü fark edildi. Yapım şirketi, Ingram ve eşi ile birlikte "suç ortağı" olarak kabul edilen Tecwen Whittock'a dava açtı.
Davada, Ingram'ın eşi Diana'nın Whittock ile kardeşi aracılığıyla tanıştığı ve Whittock'ın yarışmacı olarak sıra beklediği ikinci yarışma günlerinden hemen önce onu aradığı tespit edildi.
Whittock'ın daha önce başka yarışmalara katıldığı ve bu yarışmalarda başarısız olduğu, ayrıca bu yarışmada da Ingram'dan hemen sonra yarışıp 8 bin pound'luk soruda yanlış cevap vererek 1000 pound'la stüdyodan ayrıldığı belirlendi.
Dava sonucunda, Ingram ve eşi 18 ay, Whittock ise 12 ay hapis cezası aldı. Ancak cezaların ertelenmesi nedeniyle hapis yatmadılar. 2015 yılında, bu olayla ilgili "Bad Show: The Quiz, The Cough, The Millionaire Major" adlı bir kitap yazıldı.
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