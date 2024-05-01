Furkan Sinir Krizi Geçirdi! Survivor'da Dördüncü Eleme Adayı Belli Oldu!

Survivor All Star'daki heyecan dolu mücadele, bayrak yarışıyla devam etti. Bu zorlu yarışta dokunulmazlık ödülünü Mavi Takım kazandı. Bununla birlikte, Kırmızı Takım'dan yeni bir eleme adayı belirlendi. Ancak oyun sırasında eli sakatlanan Furkan'ın sinir krizi geçirmesi, dikkatleri üzerine çekti. İşte Survivor All Star'da yaşananlar ve merak edilen tüm ayrıntılar...