Mert Yazıcıoğlu'nun Kızıl Goncalar'da Babasını Oynayacak Oyuncuyla Daha Önce Birlikte Rol Aldığı Ortaya Çıktı!
Mert Yazıcıoğlu'nun Kızıl Goncalar'da Babasını Oynayacak Oyuncuyla Daha Önce Birlikte Rol Aldığı Ortaya Çıktı!
Sezonun en iddialı yapımlarından biri olmayı başaran Kızıl Goncalar'ın kadrosuna Mert Yazıcıoğlu'nun babasını canlandırmak üzere Tolga Tekin dahil oldu. İkilinin daha önce başka bir dizide birlikte rol aldıkları ortaya çıktı.
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Sezonun en iddialı yapımlarından biri olan Kızıl Goncalar yeni sezon onayını da almasıyla birlikte güçlü bir sezon finaline hazırlanıyor.
Dizinin son bölümünde Cüneyd, amcası Sadi Hüdayi'ye biat etmemiş ve tarikatta işler karışmıştı.
Tarikat liderinin seçilmesi için seçime gidileceğinin açıklanmasının ardından diziye bir oyuncunun daha dahil olacağı açıklanmıştı.
Cüneyd'in babasını canlandıracak Tolga Tekin, Vahit karakteriyle dizinin kadrosuna katıldı.
Mert Yazıcıoğlu ve Tolga Tekin'in seneler önce Bir Litre Gözyaşı adlı dizide birlikte rol aldığı ortaya çıktı!
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Dizide Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Mahir karakterinin sevgilisi Cihan'ın babasını oynayan Tolga Tekin, bu kez Cüneyd'in babası olacak.
Bakalım ikili bu kez nasıl bir uyum yakalayacak?
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