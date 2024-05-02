Survivor'da Yine Kaos: İstek Üzerine Bir Yarışmacı Mavi Takıma Geçti!
Survivor'da Yine Kaos: İstek Üzerine Bir Yarışmacı Mavi Takıma Geçti!
Survivor All Star'da kaos ve entrika bitmek bilmezken, Kırmızı takımda üç yarışmacı bir araya gelerek bir yarışmacının karşıya geçmesini istedi.
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Survivor All Star'ın bu sezonu kaos ve entrikadan geçilmiyor.
Her bölümüyle gündem olan yarışmada Aleyna ve Yunus Emre'nin yakınlığına ayrıca parantez açmak gerekirse son bölümlerde iki yarışmacı arasında soğuk rüzgarlar esiyor.
Son düelloda Sercan'ı destekleyen Aleyna'ya karşı sinirlenen Yunus Emre cephesinde neler olacağı merak edilirken acil durum konseyinde her şey açığa çıktı.
Acun Ilıcalı Nagihan, Nefise ve Aleyna'nın bir araya gelerek Yunus Emre'nin takımdan gitmek istediklerini belirttiklerini söylerken, bu açıklamanın ardından Nagihan ve Yunus Emre arasında hesaplaşma gerçekleşti.
Sezonun başında Aleyna'yla sık sık kavga eden Nagihan bu kavgaların nedeninin Yunus Emre olduğunu belirtirken, Yunus Emre'nin kendisine "Beni Aleyna'dan uzak tut" dediğinin altını çizdi.
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Yunus Emre'nin bu söylemlere rağmen daha sonra Aleyna'yla kendi isteğiyle aşırı yakın olduğunu gören Nagihan bu konuda bir şey yapmaktan vazgeçtiğini söylerken, Yunus Emre tüm bu iddiaları yalanladı.
İşte o anlara gelen yorumlar:
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