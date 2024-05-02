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Yargı'nın Çınar'ı Arda Anarat'ın Çocukken Rol Aldığı Diziye Çok Şaşıracaksınız!

Yargı'nın Çınar'ı Arda Anarat'ın Çocukken Rol Aldığı Diziye Çok Şaşıracaksınız!

Yargı
themyscira - Misafir Editör
02.05.2024 - 18:28

3 sezondur büyük bir başarıyla yayınlanan ve bu başarısıyla Uluslararası Emmy Ödülü'ne layık görülen Yargı, bu sezon izleyicisine veda ediyor. Dizide izleyiciyi sinir krizine sokan Çınar'ı canlandıran Arda Anarat'la ilgili bir gerçek ortaya çıktı. Meğer ünlü oyuncu yıllar önce Muhteşem Yüzyıl'da rol almış!

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Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı, 3 sezondur süren yayın hayatına bu yıl son veriyor.

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı, 3 sezondur süren yayın hayatına bu yıl son veriyor.

Büyük bir başarı yakalayan ve bu başarısıyla da Uluslararası Emmy Ödülü'ne layık görülen Yargı'nın vedası izleyicisini şimdiden yasa boğdu bile.

Büyük bir başarı yakalayan ve bu başarısıyla da Uluslararası Emmy Ödülü'ne layık görülen Yargı'nın vedası izleyicisini şimdiden yasa boğdu bile.

Büyük finaline sayılı haftalar kala heyecanın giderek yükseldiği dizide her daim sinirimizi bozan biri var biliyorsunuz: Çınar!

Büyük finaline sayılı haftalar kala heyecanın giderek yükseldiği dizide her daim sinirimizi bozan biri var biliyorsunuz: Çınar!

Her zaman en yapılmaması gereken şeyi yapan Çınar, bu sezon da yine olmaması gereken bir yerde olduğu için hapse girdi.

Her zaman en yapılmaması gereken şeyi yapan Çınar, bu sezon da yine olmaması gereken bir yerde olduğu için hapse girdi.

Çınar'ı canlandıran Arda Anarat bu karakterin üstesinden başarıyla geliyor.

Çınar'ı canlandıran Arda Anarat bu karakterin üstesinden başarıyla geliyor.

Karaktere yönelik bu kadar eleştiriye rağmen hem de!

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Başarılı bir oyunculuk sergileyen Anarat'ın kariyeri de Yargı dizisinden sonra merak konusu oldu. Meğer ünlü oyuncu seneler önce Muhteşem Yüzyıl'da oynamış!

Başarılı bir oyunculuk sergileyen Anarat'ın kariyeri de Yargı dizisinden sonra merak konusu oldu. Meğer ünlü oyuncu seneler önce Muhteşem Yüzyıl'da oynamış!

Dizide Mehmed karakterini canlandıran oyuncunun ne kadar değiştiğini görüyorsunuz!

Dizide Mehmed karakterini canlandıran oyuncunun ne kadar değiştiğini görüyorsunuz!

Ne kadar boşarılı olacağı aslında o zamandan belliymiş... Kariyerinin geri kalanında da başarılar dileriz.

Ne kadar boşarılı olacağı aslında o zamandan belliymiş... Kariyerinin geri kalanında da başarılar dileriz.

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