Yargı'nın Çınar'ı Arda Anarat'ın Çocukken Rol Aldığı Diziye Çok Şaşıracaksınız!

3 sezondur büyük bir başarıyla yayınlanan ve bu başarısıyla Uluslararası Emmy Ödülü'ne layık görülen Yargı, bu sezon izleyicisine veda ediyor. Dizide izleyiciyi sinir krizine sokan Çınar'ı canlandıran Arda Anarat'la ilgili bir gerçek ortaya çıktı. Meğer ünlü oyuncu yıllar önce Muhteşem Yüzyıl'da rol almış!