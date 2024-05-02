Kızılcık Şerbeti Kıvılcım'ın Cannes'da Ailesi ile İlgili Yaptığı İtirafı Yeniden Gündem Oldu!
Kızılcık Şerbeti Kıvılcım'ın Cannes'da Ailesi ile İlgili Yaptığı İtirafı Yeniden Gündem Oldu!
Kızılcık Şerbeti dizisinin birbirinden ünlü oyuncuları ekipçe Cannes'da boy göstermişti. Dizide canlandırdığı Kıvılcım karakterinden bahsederken Evrim Alasya'nın ailesi hakkında söyledikleri yeniden gündem oldu.
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Son zamanların gündemden düşmeyen dizisi Kızılcık Şerbeti ekibi geçtiğimiz haftalarda Cannes'a gitti.
Televizyon dizileri arasında popülaritesini ilk günden beri koruyan dizide Kıvılcım karakterine hayat veren Evrim Alasya'nın konuşması TikTok'ta gündem oldu.
Cuma günlerine damgasını vuran dizide Kıvılcım, kızı Doğa'yı yetiştirildiğinden farklı olarak muhafazakar bir aileye gelin vermişti.
Kıvılcım'ın kızlarını özgürlükçü yetiştirme azmi hepimizde hayranlık uyandırmıştı. Başarılı oyuncu aslında Kıvılcım'ın hayatın içinden bir karakter olduğunu ailesinden örnek vererek anlattı.
"Ben solcu ve ateist bir babanın kızıyım" diyen Alasya, babaannesinin ise tam tersi muhafazakar olduğunu söyledi.
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