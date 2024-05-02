Eşiyle Para Karşılığı Cinsel İlişki Yaşayan Kadının İtirafları Şaşırttı!
Eşiyle Para Karşılığı Cinsel İlişki Yaşayan Kadının İtirafları Şaşırttı!
Esra Ezmeci'nin Beyaz TV'de yayınlanan Yeni Baştan programı yaşanan absürt olaylarla gündem olmayı başarırken, bu defa programa telefonla bağlanan bir izleyicinin itirafı ağızları açık bıraktı.
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Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci'nin Beyaz TV'de yayınlanan Yeni Baştan programında yine şaşırtan anlar yaşandı.
Programa gelen kişilerin özel hayatları hakkında yaptıkları itiraflar ağızları açık bırakırken, bu defa telefonla programa bağlanan bir izleyicinin söylemleriyle dumur olduk.
Telefonla programa bağlanan Simge isimli izleyici eşiyle sadece para karşılığı cinsel ilişki yaşadığını belirtirken, o anları dinleyen Esra Ezmeci resmen şoka uğradı.
'Eşim benimle birlikte olmak istediğinde ondan para istiyorum. En az bin TL vermezse birlikte olmuyorum, olmak istemiyorum'
'Bazen farklı hediyeler de istiyorum. Başlarda onun da çok hoşuna gidiyordu ama artık şikayet etmeye başladı. Ben böyle ilişkiye adapte oluyorum. Sizce doğru mu yapıyorum? Maddi olarak mı zorladı bilmiyorum ama şimdi eşimin hoşuna gitmiyor'
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Ezmeci bu sözler karşısında 'indirim yapma' teklifinde bulunurken şu önerilerde bulundu:
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