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İzleyiciler Şaşırdı: NOW'ın Sevilen Dizisi İçin Üzen Final Kararı!

İzleyiciler Şaşırdı: NOW'ın Sevilen Dizisi İçin Üzen Final Kararı!

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
03.05.2024 - 20:26

Kanallar yayınladıkları dizilerin akıbetlerini duyurmaya başlarken, NOW'ın sevilen bir dizisi için verilen final kararı herkesi şaşırttı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
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Yayın döneminin bitmesine haftalar kala kanallar Eylül ayı için hazırlıklara başladılar. Bunlardan biri de NOW oldu.

Yayın döneminin bitmesine haftalar kala kanallar Eylül ayı için hazırlıklara başladılar. Bunlardan biri de NOW oldu.

Yayın dönemi biterken ilk final kararını Kirli Sepeti için alan NOW, yalnızca Kızıl Goncalar ve Hudutsuz Sevda için devam kararı almıştı.

Yayın dönemi biterken ilk final kararını Kirli Sepeti için alan NOW, yalnızca Kızıl Goncalar ve Hudutsuz Sevda için devam kararı almıştı.

Yabani'ye bir şans daha veren kanal dizinin gününü değiştirip reytinglerde değişim olup olmayacağına bakarken, kanaldan bir final kararı daha geldi.

Yabani'ye bir şans daha veren kanal dizinin gününü değiştirip reytinglerde değişim olup olmayacağına bakarken, kanaldan bir final kararı daha geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre NOW'ın sevilen dizisi Şahane Hayatım için final kararı verildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre NOW'ın sevilen dizisi Şahane Hayatım için final kararı verildi.

Söz konusu karar dizinin izleyicilerini çok üzerken, dizinin 30. bölümüyle ekranlara veda etmesi planlanıyor.

Söz konusu karar dizinin izleyicilerini çok üzerken, dizinin 30. bölümüyle ekranlara veda etmesi planlanıyor.

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