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Yeni Sezonda Var mı? Yalı Çapkını Pelin Hakkında Karar Verildi!

Yeni Sezonda Var mı? Yalı Çapkını Pelin Hakkında Karar Verildi!

yalı çapkını
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
03.05.2024 - 21:30

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını için 3. sezon onayı verilirken, dizide Pelin karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman için karar verildi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/y...
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Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını 2. sezon büyük düşüş yaşasa da 3. sezon onayını almayı başardı.

Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını 2. sezon büyük düşüş yaşasa da 3. sezon onayını almayı başardı.

Yalı Çapkını izleyicilerin bir türlü sevemediği Pelin karakterinin diziye tekrardan girmesiyle izleyiciler diziden soğurken, sezon finaline doğru Ferit ve Seyran'a yönelen senaryo reytingleri arttırdı.

Yalı Çapkını izleyicilerin bir türlü sevemediği Pelin karakterinin diziye tekrardan girmesiyle izleyiciler diziden soğurken, sezon finaline doğru Ferit ve Seyran'a yönelen senaryo reytingleri arttırdı.

Pelin karakterinin sahneleri son bölümlerde giderek azalırken, karakteri canlandıran Buçe Buse Kahraman'ın yeni sezonda olup olmayacağı merak ediliyordu.

Pelin karakterinin sahneleri son bölümlerde giderek azalırken, karakteri canlandıran Buçe Buse Kahraman'ın yeni sezonda olup olmayacağı merak ediliyordu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yalı Çapkını'nda Pelin dönemi kapanırken, oyuncunun 3. sezon için henüz bir anlaşmaya varmadığı belirtildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yalı Çapkını'nda Pelin dönemi kapanırken, oyuncunun 3. sezon için henüz bir anlaşmaya varmadığı belirtildi.

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