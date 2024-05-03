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Kıvılcım ve Ömer'in Çırılçıplak Kalana Kadar Tavla Oynamasına Tepkiler Gecikmedi!

Kıvılcım ve Ömer'in Çırılçıplak Kalana Kadar Tavla Oynamasına Tepkiler Gecikmedi!

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
03.05.2024 - 23:16

Show TV'nin fenomen haline gelen Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne Kıvılcım ve Ömer'in fantezisi damga vurdu. Soyunma cezalı tavla oynayan ikilinin o anlarına kısa sürede tepki yağdı.

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Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne dizinin sevilen çifti Kıvılcım ve Ömer'in iddialı sahnesi damga vurdu.

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne dizinin sevilen çifti Kıvılcım ve Ömer'in iddialı sahnesi damga vurdu.

Uyumlarıyla ve aralarındaki elektrikle resmen ateş eden Kıvılcım ve Ömer'i izlemelere doyamazken, son bölümde ikilinin ilginç fantezisine şahit olduk.

Uyumlarıyla ve aralarındaki elektrikle resmen ateş eden Kıvılcım ve Ömer'i izlemelere doyamazken, son bölümde ikilinin ilginç fantezisine şahit olduk.

Tavla turnuvası yapan Ömer ve Kıvılcım'ın işi "soyunma cezalı" tavlaya çevirmeleri izleyicileri şoke ederken, o anlara haliyle yorum yağdı.

Tavla turnuvası yapan Ömer ve Kıvılcım'ın işi "soyunma cezalı" tavlaya çevirmeleri izleyicileri şoke ederken, o anlara haliyle yorum yağdı.

İşte o anlar:

Gelen yorumlar da burada:

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