Başa Döndük: Ayak Fetişi Saffet ve Tarık Yalı Çapkını'na Geri Döndü!
Başa Döndük: Ayak Fetişi Saffet ve Tarık Yalı Çapkını'na Geri Döndü!
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın son bölümüne ayak fetişi Saffet ve Tarık karakterleri geri döndü. Senaryonun dön dolaş aynı yere gelmesine izleyiciler tepki gösterdi.
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Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını ilk sezonuyla Cuma akşamları rakipsiz olurken 2. sezonda inanılmaz bir düşüş yaşadı.
Pelin karakterinin hikâyesinin bir türlü bitmemesinden tutun da diziye ekstra dahil olan karakterlerin başroller Seyran ve Ferit'in arasına sürekli girmesi izleyicileri diziden uzaklaştırırken, Yalı Çapkını'ndan beklenmedik bir hamle geldi.
Diziye sonradan dahil olan Tarık ve kardeşi Saffet karakterleri Suna ve Seyran'ın yeni koca adayları olarak epey dizide yer alırken, Tarık sezon finalinde Ferit'i vurmuştu.
Tarık bir yana Saffet'in ayak fetişi olmasıyla karakteri bambaşka bir boyutta yer alırken, izleyici tepkileri nedeniyle iki isim kadrodan ayrılmıştı.
İzleyicilerin tek isteği Seyran ve Ferit karakterlerine odaklanmak olurken, beklenmedik bir şey oldu ve Saffet ve Tarık karakterleri diziye geri döndü.
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İşte Saffet ve Tarık'ın diziye geri döndüğü o anlar:
Söz konusu gelişme izleyicileri epey şaşırtırken haliyle tepkiler de gecikmedi:
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