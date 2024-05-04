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Doğa ve Giray'ın Öpüşmesiyle Eridiğimiz Kızılcık Şerbeti'ne Gelen Tepkiler

Doğa ve Giray'ın Öpüşmesiyle Eridiğimiz Kızılcık Şerbeti'ne Gelen Tepkiler

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
04.05.2024 - 13:06

Cuma akşamları hepimizi ekran başına bağlayan Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne yine hayran kaldık. Doğa ve Giray aşkının başladığı dizide Fatih ilk şahit olurken, o anlara haliyle yorum yağdı.

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Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü yine hepimizi ekran başına bağlamayı başardı.

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü yine hepimizi ekran başına bağlamayı başardı.

Giray ve Doğa'nın öpüşmesine ilk şahit olan Fatih'in mosmor olduğu o anlar hepimizi keyiflendirirken, Rüzgar'ın Nursema'ya fütursuzca yürümesiyle neye uğradığımızı şaşırdık.

Giray ve Doğa'nın öpüşmesine ilk şahit olan Fatih'in mosmor olduğu o anlar hepimizi keyiflendirirken, Rüzgar'ın Nursema'ya fütursuzca yürümesiyle neye uğradığımızı şaşırdık.

Rüzgar'ın aptal aşık halleriyle bu ilişkinin bangır bangır geldiğinin sinyallerini alırken, dizi izleyicileri Şerbo'yu yorum yağmuruna tuttu.

Rüzgar'ın aptal aşık halleriyle bu ilişkinin bangır bangır geldiğinin sinyallerini alırken, dizi izleyicileri Şerbo'yu yorum yağmuruna tuttu.

İşte Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne gelen tepkiler:

İşte Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne gelen tepkiler:
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