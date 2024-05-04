Kızılcık Şerbeti Fatih'e Söven Kadının Televizyonu "Öfke" Uyarısı Verdi!
Kızılcık Şerbeti Fatih'e Söven Kadının Televizyonu "Öfke" Uyarısı Verdi!
Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi bizi her Cuma akşamı sinir krizine sokarken, dizide Doğukan Güngör'ün canlandırdığı Fatih karakterinin hal ve hareketlerine artık çıldırır olduk. Bir Şerbo izleyicisi diziyi izlerken kendisini aşırı kaptırıp Fatih'e söverken televizyondan aldığı uyarıyla neye uğradığını şaşırdı.
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Şerbo'da her hafta bambaşka şeyler olurken, değişmeyen tek şey Fatih karakterinin karaktersizliği!
Doğukan Güngör'ün hayat verdiği Fatih karakterine nefretimiz öylesine büyük ki dizide henüz bu nefreti toplayan bir karakter ortaya çıkmadı.
"Fatih'i Tokatla" sitesiyle defalarca sinirimizi çıkarttığımız Fatih'e diziyi izlerken sık sık söverken, bir izleyici işin dozunu biraz kaçırmış.
Fatih'e söylenirken akıllı televizyonu tarafından "öfke" uyarısı alan izleyici televizyonun verdiği uyarıyı TikTok'ta paylaştı.
İşte o anlar:
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100den geri 7şer 7şer sayabilsem mühendislik okurdum
benim tv android akıllı allah'tan sesiz düşünüyorum 😅😅😅