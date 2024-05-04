Görüş Bildir
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti Fatih'e Söven Kadının Televizyonu "Öfke" Uyarısı Verdi!

Kızılcık Şerbeti Fatih'e Söven Kadının Televizyonu "Öfke" Uyarısı Verdi!

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
04.05.2024 - 13:44

Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi bizi her Cuma akşamı sinir krizine sokarken, dizide Doğukan Güngör'ün canlandırdığı Fatih karakterinin hal ve hareketlerine artık çıldırır olduk. Bir Şerbo izleyicisi diziyi izlerken kendisini aşırı kaptırıp Fatih'e söverken televizyondan aldığı uyarıyla neye uğradığını şaşırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Şerbo'da her hafta bambaşka şeyler olurken, değişmeyen tek şey Fatih karakterinin karaktersizliği!

Şerbo'da her hafta bambaşka şeyler olurken, değişmeyen tek şey Fatih karakterinin karaktersizliği!

Doğukan Güngör'ün hayat verdiği Fatih karakterine nefretimiz öylesine büyük ki dizide henüz bu nefreti toplayan bir karakter ortaya çıkmadı.

Doğukan Güngör'ün hayat verdiği Fatih karakterine nefretimiz öylesine büyük ki dizide henüz bu nefreti toplayan bir karakter ortaya çıkmadı.

"Fatih'i Tokatla" sitesiyle defalarca sinirimizi çıkarttığımız Fatih'e diziyi izlerken sık sık söverken, bir izleyici işin dozunu biraz kaçırmış.

"Fatih'i Tokatla" sitesiyle defalarca sinirimizi çıkarttığımız Fatih'e diziyi izlerken sık sık söverken, bir izleyici işin dozunu biraz kaçırmış.

Fatih'e söylenirken akıllı televizyonu tarafından "öfke" uyarısı alan izleyici televizyonun verdiği uyarıyı TikTok'ta paylaştı.

Fatih'e söylenirken akıllı televizyonu tarafından "öfke" uyarısı alan izleyici televizyonun verdiği uyarıyı TikTok'ta paylaştı.

İşte o anlar:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
4
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Hermione Granger

100den geri 7şer 7şer sayabilsem mühendislik okurdum

nazifegurergil1957

benim tv android akıllı allah'tan sesiz düşünüyorum 😅😅😅