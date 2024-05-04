Kızılcık Şerbeti Fatih'e Söven Kadının Televizyonu "Öfke" Uyarısı Verdi!

Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi bizi her Cuma akşamı sinir krizine sokarken, dizide Doğukan Güngör'ün canlandırdığı Fatih karakterinin hal ve hareketlerine artık çıldırır olduk. Bir Şerbo izleyicisi diziyi izlerken kendisini aşırı kaptırıp Fatih'e söverken televizyondan aldığı uyarıyla neye uğradığını şaşırdı.