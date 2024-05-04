Yeni Apo Ahmet Mümtaz Taylan'dan Eski Apo'ya Göndermeli Beğeni!
Yeni Apo Ahmet Mümtaz Taylan'dan Eski Apo'ya Göndermeli Beğeni!
Kızılcık Şerbeti'nin yeni Apo'su Ahmet Mümtaz Taylan, X'te beğendiği bir gönderiyle eski Apo Settar Tanrıöğen'i yeniden gündeme getirdi. Taylan, Tanrıöğen'in oyunculuğunu mu eleştirdi?
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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde ilk bölümden beri Abdullah karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen, sağlık problemleri nedeniyle diziden ayrılmak zorunda kalmıştı.
"Apo" olarak benimsediğimiz Tanrıöğen'in gidişinin ardından Ahmet Mümtaz Taylan yeni Apo olarak diziye dahil olurken, bu yeni karaktere adapte olmamız biraz uzun sürmüştü.
Eski Apo'ya kıyasla daha sert bir baba mizacıyla karşımıza çıkan Ahmet Mümtaz Taylan Apo'ya yepyeni bir soluk getirirken, X hesabında yaptığı bir beğeni kafaları karıştırdı.
"Ahmet Mümtaz Taylan gerçekten Apo karakterini eski Apo'dan çok çok güzel oynuyor bence" yazan paylaşımı beğenen Taylan, eski Apo Settar Tanrıöğen'e gönderme içeren bu paylaşımla tepkilerin odağına oturdu.
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